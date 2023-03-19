Я умер и увидел себя со стороны – Жуткие истории от пользователей Reddit

Девочка предвидит события

На днях я была на работе (автор истории работает в детском саду), и одна маленькая девочка сказала: “(имя другого ребенка) сейчас уедет домой”. Но машин рядом не было видно, никто из родителей нам не звонил, да и этот ребенок не должен был уходить от нас еще несколько часов, поэтому я ей ответила : “Он не уйдет сейчас, он пойдет через несколько часов”.

Однако девочка была очень уверена в том, что этот ребенок все-таки сейчас уйдет домой. И через пять минут мне позвонила мать этого ребенка и сказала, что у них в семье произошло ЧП и что она сейчас заедет и заберет своего ребенка домой.

Я подумала, что это просто странное совпадение, но подобное стало происходить и дальше, девочка правильно предсказывала события. Поэтому я позже позвонила ее родителям и спросила их про эти странности. И они мне сказали “Да, она всегда знает что-то до того, как это произойдет, это выглядит очень жутко, но она всегда оказывается права”.

В следующий раз, когда это снова случилось, я прямо спросила эту девочку “Как ты знаешь, что что-то произойдет?”. И она мне ответила “В моем мозгу есть трещина, и все секреты попадают внутрь через нее”.

Я встретил человека, который не был… человеком

Я менеджер проекта в компании, название которой я не могу назвать. Сегодня, когда я встретился с менеджером по работе с клиентами поставщика, которого мы можем привлечь в наш проект, что-то с ним было не так…. Он был молод. Может быть, чуть за тридцать. И может быть у него ранее был инсульт, но скорее всего нет.

В нем было что-то особенное. Его рот улыбался слишком широко. Его зубы выглядели огромными. Его голова была такой вытянутой, я имею в виду, почти неестественно длинной. На самом деле, все в нем было выглядело не совсем правильно.

Звучит так, будто я придирчивый, но когда он начал говорить, все тоже просто показалось неправильным. В моей голове зазвенели тревожные колокольчики. “Это не человек”, “ты должен убираться отсюда”.

Это был обычный разговор, и у меня были сотни подобных встреч. С людьми самых разнообразных “форм и размеров”. Но я не могу перестать думать об этом. Может что-то с моим мозгом?.

Пропавший кот и что-то непонятное

Я не считаю себя верящим в паранормальные явления, но то, что я видел, казалось невозможным, и я не могу этого объяснить. Просто прочтите это.

Три недели назад мой кот умер у меня на руках. Наша связь была тесной, я нашел его маленьким котенком, когда он переходил дорогу, я остановился и открыл дверцу машины, и он запрыгнул прямо внутрь и свернулся у меня на коленях. Я назвал его Соломон. У меня и раньше были домашние питомцы, но этот кот стал особенным.

На той неделе он пропал в понедельник. Я знал, что случилось что-то ПЛОХОЕ, так как он всегда выходил, когда я звал его. Я обыскал все возле дома, каждый квадратный дюйм, а также проверил все возле леса и участки соседей. Я даже успел договорить о том, чтобы сюда прислали поисковых собак. Если бы мой кот был где-то там, я бы нашел его.

Я был опустошен горем. Затем наступила среда. Мой дух был сломлен, я ощущал себя разбитым и больным. Но в сумерках я решил пройтись по территории еще раз, выйдя с собакой на поводке.

И вот тогда я краем глаза заметил его, сидящего на берегу возле ручья. Это место я обыскал уже дюжину раз. Я позвал его и он посмотрел на меня, внимательно, словно изучая мое лицо, а потом он побежал к дому, точнее очень быстро КИНУЛСЯ. И было в нем что-то странное, но я потом это опишу.

Я побежал за ним к дому, потом обыскал там все вокруг и меня потянуло в подвал. Подвал я ранее тоже осматривал несколько раз. И кот был в подвале. Я понял это, когда еще спускался по ступеням, так как он начал мяукать в ответ на мой зов. Но он не прибежал ко мне. Он не мог двигаться.

Оказывается, у него образовался так называемый седловидный тромб (тромбоэмболия аорты) – массивный кровяной сгусток, перекрывший кровообращение в его задних лапах и хвосте. Соломон вообще никак НЕ МОГ ходить, не говоря уже о том, чтобы двигаться и бегать так быстро, чтобы добраться от ручья до подвала за такое короткое время.

Он мурлыкал с того момента, как я взял его на руки, и до той самой секунды, когда три часа спустя у него образовались крупные тромбы в легких и мозге. Он умер у меня на руках. Мой Соломон нашел меня в начале своей жизни, и он нашел меня снова в самом конце.

Я не могу объяснить, что я видел или как это произошло. Когда я заметил его у ручья, я обнаружил, что почти невозможно сфокусироваться на его мордочке, почти как если бы я смотрел на его некачественную запись. И, что более важно, его глаза были полностью черными, а не мутноватыми – его самая отличительная черта (смотрите его фото).

Даже ветеринар согласился с тем, что кот физически не мог убежать с того места, где я его видел. Я не понимаю, что это была за аномалия, но я начинаю верить, что он нашел каким-то образом способ вернуться ко мне, когда приближался его конец.

Жизнь после смерти

Когда мне было 19 лет, у моей лучшей подруги был диагностирован рак яичников 4 стадии. Мы знали, что ее рак был неизлечимым, и ей сказали, что она проживет еще лет пять, не больше.

Мы с ней время от времени говорили о смерти и что я даже могу уйти раньше нее, к примеру погибнув в автоаварии. И тогда мы договорились о том, что независимо от того, кто из нас уйдет первым, мы вернемся к другому и дадим им понять, что жизнь после смерти существует, что это нечто большее.

В конце концов она скончалась от своей болезни в 22 года, оставив мужа и 3-летнего сына. Она скончалась в воскресенье в 8:20 утра. Я отчетливо помню звонок от ее мужа. Он попросил меня отвезти ее сына в больницу, потому что она скончалась.

Тот день был как в тумане. Я не могла осознать, что ее больше нет. Все это казалось нереальным. Нам разрешили побыть с ней несколько часов в ее больничной палате, прежде чем ее увезли. Но пока мы были там с ней, я была в полном шоке, и мой разум просто не мог это переварить. Я не плакала.

Покинуть больницу было так странно. Потому что в то время у меня не было детей, и моя жизнь вращалась вокруг моей работы, моего дома и моей подруги. В то время она жила в нескольких минутах езды от моей работы, поэтому я всегда уходила с работы очень рано, чтобы увидеть ее, была ли она дома или в больнице.

Я так сильно любила ее. Я никогда не могла быть вдали от нее. Так что теперь, зная, что мне нужно просто идти домой, и пытаясь переварить, что я больше никогда ее не увижу, я просто была в полном раздрае.

Той ночью я не могла уснуть. Я просто продолжала пытаться разобраться во всем этом. Честно говоря, я даже не помню, какие мысли посещали мою голову, но в основном были чувства потери и растерянности.

Я вообще не могла спать. Но примерно в 3 часа ночи я почувствовала самое прекрасное и обнадеживающее чувство, которое я когда-либо испытывала. Я почувствовала, как то, что я могу описать только как теплое объятие, охватило меня с головы до ног, и я заснула.

Той ночью мне приснился сон. Во сне я позвонила ее мужу, чтобы сообщить ему, что она написала мне письмо. Он сказал мне, что это забавно, потому что она оставила ему голосовое сообщение. Затем он попросил меня прочитать ему письмо и я прочитала.

В этом письме она рассказывала нам, как она благодарна за то, что мы были в ее жизни. Она поблагодарила нас за заботу о ней и любовь к ней. Она просила нас присматривать за ее сыном, и уверяла, что с ней все в порядке и ей больше не больно. Она также писала, что с нами все будет в порядке.

Когда во сне я уже заканчивала зачитывать это письмо, в реальности моя мама вошла в мою комнату и разбудила меня. Она попросила у меня ручку и бумагу, а потом начала писать. Когда она закончила. она отдала листок мне и сказала, что не знает почему, но что-то подсказало ей написать это и отдать мне.

Когда я прочитал ее листок, там было написано слово в слово то же самое, что было в письме от подруги, которое я читала во сне. При этом письмо было подписано ее фамилией по отцу, а моя мама знала мою подругу лишь по ее материнской фамилии.

Моя мама не могла понять, что заставило ее написать такое письмо. И потом я рассказала ей о своем сне и она была так же удивлена, как и я. Я немедленно позвонила мужу умершей подруги и рассказала ему о сне и письме. Он согласился, что все написанное очень похоже по стилю на его жену.

Таким образом моя лучшая подруга выполнила свое обещание. И это сделало меня верующим. Я знаю, что после смерти есть еще что-то.

Я умер и увидел себя со стороны

Мне было 14 лет. Была зима, и местный канал замерз. Я пошел на прогулку, и там было несколько младших мальчиков, играющих на замерзшем канале. Когда я проходил мимо них, один мальчик провалился под лед. Я немедленно приступил к спасательным действиям, чтобы вытащить его.

Мне удалось схватить его, вытащить на берег, и как раз в этот момент моя нога застряла в чем-то под водой. Другие мальчики вытащили того мальчика, которому я помогал, но сам я пошел ко дну.

Следующее, что я видел, это мужчина, делающий искусственное дыхание какому-то мальчику. Я смотрел на эту сцену, надеясь, что с мальчиком все будет в порядке, а затем заметил, что мальчик, которого я спас, стоит рядом. Я посмотрел через плечо мужчины только для того, чтобы увидеть, что это я сам лежу там безжизненный.

Внезапно я начал кашлять водой, открыл глаза, и мужчина, склонившись надо мной, стал спрашивать, все ли со мной в порядке. Я был так потрясен, что просто встал и побежал домой.