«Кривая стрижка» с С-образным вырезом: хитрый трюк, чтобы волосы выглядели длиннее, чем на самом деле

Те девушки, которые пытаются отрастить волосы, наверняка хотели бы, чтобы их локоны по волшебству выглядели длиннее и пышнее. Оказывается, для этого можно использовать специальную стрижку, с С-образным вырезом, которая позволяет добиться желаемого результата мгновенно. Она позволит сделать длиннее волосы моментально.

И для этого нет необходимости наращивать волосы или ждать, пока они отрастут. Получить тот самый эффект можно… подрезав волосы. Это действительно странно, но поход к парикмахеру может помочь сделать волосы более длинными. Для этого вам следует выбрать “кривую стрижку”.

Изначально эта стрижка была основана на знаменитом стиле Рэйчел из «Друзей» из девяностых годов. Технически она не нова, но в этом году вернулась и готова стать еще более популярной.

Если вы хотите быть в тренде, возможно, стоит рассмотреть вероятность интегрирования этой стрижки в свой образ, который моментально обретет какую-то невероятную легкость и свежесть. Но следует учитывать, что укладывать эту стрижку придется каждый день, как и мыть волосы.

Что собой представляет стрижка с С-образным вырезом

Эта стрижка предусматривает создание множества слоев. Самые короткие волосы обрамляют лицо, а остальные слои создают ту самую визуально более внушительную длину.

Это позволяет получить плавные изгибы, напоминающие букву С. Волосы кажутся более длинными из-за гладкости и плавных переходов, отсутствия резких линий и прерывистых слоев, из-за которых волосы как раз выглядят короче.

Максимальная естественность

С-образные слои создают более естественный струящийся вид волос, которые кажутся еще и более пышными.

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Еще одно преимущество этой прически в том, что она подчеркивает скулы и подбородок, что делает ее обладательницу более гламурной. Эта стрижка хорошо подходит для всех типов и текстур волос, включая прямые, вьющиеся и даже совсем кудрявые.

Как укладывать

С-образная стрижка смотрится непревзойденно, из-за этого может показаться, что укладывать ее очень просто. Но это убеждение является заблуждением. Единственный минус, который следует учесть, прежде чем стричься так, это то, что салон, возможно, придется посещать чаще. В противном случае будет достаточно сложно сохранить первоначальную форму и слои, которые хоть и кажутся плавными, но имеют довольно структурированные переходы.

С-образный вырез предназначен для обрамления лица при укладке, поэтому важно создать изогнутые слои. Это позволит подчеркнуть лицо и само стрижку. Старайтесь добиться того, чтобы локоны обрамляли лицо. Всегда используйте перед укладкой термозащитные средства, чтобы волосы были не только здоровыми, но и упругими, а также объемными и блестящими. Для того чтобы добиться того самого эффекта более внушительной длины волос, необходимо закрутить локоны у лица внутрь, а задние слои оставить более свободными и летящими.

Чем она отличается от V-образной или U-образной стрижки

В последнее время в моде «алфавитные» стрижки, которые все больше набирают популярность. И хотя они могут показаться похожими между собой, каждая стрижка создает особую форму, что позволяет получить уникальный стиль.

Основное отличие заключается в технике стрижки. V- и U-образные стрижки имеют цель сделать акцент на локонах сзади, тогда как С-обратный вырез это дополнительные слои у лица. И хотя V-образные и U-образные стрижки создают акцент на более длинных локонах, их линии четкие, а форма более рельефная.

Что касается V- обратной стрижки, она создает четкие слои на затылке, а ее U-образная сестра имеет более округлый и объемный вид. С-образная стрижка характеризуется более мягкими линиями и более естественным видом. Несмотря на то, что придется потрудиться, укладывая локоны, ваша прическа будет выглядеть так, будто у вас от природы невероятно пышные волосы.