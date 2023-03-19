Мнение: Позитив

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственной за дискредитацию любых участников спецоперации (СВО), включая добровольцев.

Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Отныне за фейки о любых участниках спецоперации будет грозить до 15 лет тюрьмы, а за дискредитацию — до 7 лет.

Это хорошая новость! Позитивная! И вот почему.

Еще в советское время, когда мне было лет10-12 один дед с ампутированными чуть ниже колен ногами рассказ мне, что ему по жизни очень везет. После выпускного он поехал в Ульяновск, там впервые в жизни выпил пиво, а потом к нему подошли какие-то взрослые дяди и предложили сообразить на троих. В общем, парень очнулся в реанимации. Без ног.

Много-много лет спустя безногий дед у шалаша в овраге, в котором он жил, рассказал мне и моим 10—12 летним друзьям-приятелям, что ему очень повезло.

– В тот день я уснул на трамвайном пути. Но мог ведь уснуть головой на рельсах. И тогда трамвай отрезал бы мне не ноги, а голову. Повезло!

Вот и с новым законом нам всем повезло. 15 лет за фейки – это гуманно. Потому что вполне могли принять такой закон, по котрому можно было бы приговаривать к срокам до 15 лет всех, кто не нахваливает участников спецоперации и лично министра обороны с главкомом. Месяц не похвалил – получи штраф. Два месяца не восхищаешься – получи тюремный срок…

Так что повезло нам всем! Чем не позитив?

Фотография отсюда

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