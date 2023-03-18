 

Рейтинг производителей жестких дисков с самыми долговечными жесткими дисками

18.03.2023, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С момента начала использования жесткого диска до его выхода из строя проходит в среднем 25200 часов или 2 года 10 месяцев. Об этом пояснила компания Secure Data Recovery (SDR), занимающаяся восстановлением данных с поврежденных носителей информации.

Статистика компании основана на данных более чем 2000 жестких дисков. Также были представлены модели таких брендов, как Western Digital, Hitachi Toshiba, Samsung, Maxtor, Hitachi и Toshiba. Диски Toshiba имеют самый высокий “индекс живучести”. Они служат в среднем 34,8 000 часов. Maxtor занял второе место с показателем 29,8 000 часов. Western Digital замыкает тройку лидеров с показателем 25,7 000 часов. Диски Hitachis служат дольше всех, работая в среднем 18,6 000 часов.

SDR также ранжирует повреждения секторов памяти на момент выхода из строя. Восстановить информацию со сломанных устройств легче, если повреждения были меньше. Диски Maxtor имели самый высокий показатель отказов, в среднем 228 секторов на один отказ. Samsung занял второе место с 529 секторами, а Western Digital – третье (с 628 секторами). Диски Hitachi снова показали низкие результаты – 3,33 тысячи секторов.SDR также отметила тот факт, что диски с самой высокой отказоустойчивостью – это диски, выпущенные до 2015 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05.22 / Мнение: Что-то новенькое!

02.08.22 / Мнение: О секретных планах Вашингтона по России… «Старый лис» проговорился?

20.05.22 / Киссинджер: в США умышленно создали план по очернению Сталина

01.10.21 / Добавьте образу романтики: как носить ботильоны с джинсами и какие модели выбрать на осень

22.01.21 / 23 января в Москве пройдут плановые работы по замене тротуарной плитки

09.12.22 / Шарлиз Терон рассказала, что дети думают о ее снимках топлес для рекламы Dior

26.02.21 / Бог – великий шутник. Матрица тоже

08.03.21 / Путин – наследник Сталина: Власть может все, народ – ничего

02.02.23 / Карго, баллон, макси: ключевые тенденции юбок на весну 2023 и их главные особенности

25.11.21 / В Госдуме предложили запретить СМИ указывать партийную принадлежность депутатов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика