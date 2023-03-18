Рейтинг производителей жестких дисков с самыми долговечными жесткими дисками

С момента начала использования жесткого диска до его выхода из строя проходит в среднем 25200 часов или 2 года 10 месяцев. Об этом пояснила компания Secure Data Recovery (SDR), занимающаяся восстановлением данных с поврежденных носителей информации.

Статистика компании основана на данных более чем 2000 жестких дисков. Также были представлены модели таких брендов, как Western Digital, Hitachi Toshiba, Samsung, Maxtor, Hitachi и Toshiba. Диски Toshiba имеют самый высокий “индекс живучести”. Они служат в среднем 34,8 000 часов. Maxtor занял второе место с показателем 29,8 000 часов. Western Digital замыкает тройку лидеров с показателем 25,7 000 часов. Диски Hitachis служат дольше всех, работая в среднем 18,6 000 часов.

SDR также ранжирует повреждения секторов памяти на момент выхода из строя. Восстановить информацию со сломанных устройств легче, если повреждения были меньше. Диски Maxtor имели самый высокий показатель отказов, в среднем 228 секторов на один отказ. Samsung занял второе место с 529 секторами, а Western Digital – третье (с 628 секторами). Диски Hitachi снова показали низкие результаты – 3,33 тысячи секторов.SDR также отметила тот факт, что диски с самой высокой отказоустойчивостью – это диски, выпущенные до 2015 года.