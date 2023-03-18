 

«Слушать французов не в его стиле» — Libération о решении Макрона провести пенсионную реформу без одобрения парламента

18.03.2023, 14:55, Разное
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Решив принять закон о пенсионной реформе без одобрения нижней палаты парламента, Эммануэль Макрон в очередной раз пренебрёг демократическими принципами, констатирует Libération в редакционной статье. Как напоминает издание, весь путь проведения этой реформы представлял собой череду уловок, тайных договорённостей и пренебрежительных жестов со стороны президента и правительства. Спасти положение могла бы отмена закона после его недемократического принятия, однако такой подход не в стиле президента, отмечает газета.


AP

«Эммануэль Макрон разбил все яйца в своём холодильнике, но так и не смог приготовить омлет», — пишет Libération в редакционной статье, имея в виду решение президента принять закон о пенсионной реформе без одобрения парламента.

Редакция газеты напоминает о «головокружительном» пути проведения реформы: сначала «бесстыдная ложь» в момент её представления, затем тайные договорённости в попытке заставить депутатов проголосовать за закон, сотни безосновательно отклонённых поправок, использование конституции для сокращения продолжительности дебатов в парламенте, «высокомерный» отказ президента встречаться с представителями профсоюзов, «пренебрежение к одному из самых массовых народных протестов в истории Пятой республики» и, наконец, «позорное» использование статьи 49.3 французской конституции, чтобы избежать голосования, которое Макрон мог проиграть.

Как отмечает издание, немедленным результатом произошедшего стала спонтанная демонстрация на площади Согласия в Париже — на том самом месте, где 12 июля 1789 года демонстранты были жестоким образом разогнаны с площади, на которой вскоре появилась гильотина. Впереди страну ждёт усиление протестной активности, неприятие к институтам республики и «открытие популистской бреши, через которую могут протиснуться крайне правые», полагают авторы статьи.

Как напоминают журналисты, сам Макрон в ноябре 2016 года негативно отзывался об использовании статьи 49.3 для проведения реформ, поскольку «люди воспринимают это очень плохо». «Куда он делся, этот Макрон? Действительно ли он убеждён, что рынки только и ждут его реформы?» — задаётся вопросом издание.

На самом деле рынки больше всего не любят нестабильности, а именно к ней «плохо проведённая пенсионная реформа толкает Францию, её демократию и её трудящихся», настаивает газета. По мнению авторов статьи, президент мог бы спасти положение, объявив, что закон будет отменён после его недемократического принятия. «Но слушать французов не в его стиле», — сетует редакция.


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