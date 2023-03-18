«Посидим без охраны, выпьем водочки» – Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить Белоруссию с неформальным визитом

Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину взять внеочередной отпуск и провести его на территории Белоруссии.

По мнению белорусского лидера, его российскому коллеге настала пора отдохнуть от политики.

– Ну сколько можно уже впахивать?! Так и надорваться недолго. Люди этого не поймут, да и я тоже, поэтому я Владимира Владимировича и приглашаю к нам. Мы, как и большинство стран мира, готовы принять Путина с распростертыми объятиями, — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии пообещал устроить главе России незабываемый отдых, который бывает только раз в жизни.

– Посидим вдвоём без охраны, как простые мужики, выпьем водочки. У нас под Гродно рядом с Польшей есть отличный тихий санаторий. Порой идёшь по лесу, даже и не замечаешь, где Беларусь, а где уже Европа. Обещаю лично все показать и провести экскурсию в места не столь отдаленные, — добавил Лукашенко.

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