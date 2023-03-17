«Зализанная» челка 60-х, акцентные косы и хвост-ананас: прически, которые замаскируют немытые волосы

Если у вас жирная кожа головы, скорее всего, вы моете волосы каждый день или через день. Это отнимает много времени, особенно если вы после этого укладываете волосы с помощью фена, утюжков и других термоинструментов. Это тоже способствует избыточному образованию жира.

Парадоксальный факт, но люди, которые часто моют голову, чтобы избавиться от жирности, высушивают кожу, которая начинает выделять больше жира. Регулярная укладка тоже не является здоровой тенденцией, ведь она сушит волосы и делает их сухими и ломкими.

К счастью, есть много забавных причесок, которые вы можете сделать, когда ваши волосы кажутся жирными. Эти прически замаскируют несовершенства. Некоторые из этих причесок даже смотрятся лучше, если волосы слегка грязные, так как это способствует дополнительной фиксации. В этих прическах есть еще один важный и полезный фактор – они могут держаться пару дней, а это значит, что как минимум два раза в неделю вы можете не думать о том, что нужно мыть волосы и укладывать их.

Вы можете использовать несколько причесок последовательно в каждый из дней, когда голова становится более жирной. Так вы со временем можете наладить более редкое мытье, что благотворно скажется на здоровье не только кожи головы, но и самих волос. Что верно, конечно, если вы привыкли сушить волосы горячим феном.

Низкие хвостики, косички и пучки, высокий “пузырьковый хвост”

Один из вариантов прически – низкие хвостики, которые в последнем обороте нужно достать из резинки не до конца.

Самой экстравагантной прической будут высокие пучки в сочетании с парой кос. Дополните эту прическу тонкими косичками, идущими от пучков.

В первый день, когда необходимо скрыть жирность, вы можете сделать высокий хвост, дополнив его несколькими резинками по всей длине. А во второй можете уже дополнить хвост традиционной косой. На третий день можно добавить немного больше геля и сделать основной объем волос максимально “зализанным”.

Низкий “пузырьковый” хвост и низкий пучок

Этот хвост напоминает нечто среднее между завязанными резинкой волосами и косичкой. Для этого следует сделать низкий хвост, а затем завязать несколько резинок по всей длине хвоста, немного придав каждой секции объема.

И хотя эта прическа всегда существовала, но особую популярность она обрела только недавно. Для воссоздания этой прически необходимо разделить волосы, сделав пробор посередине, затем следует собрать тугой пучок на затылке. Используйте немного геля и хорошую щетку для волос, чтобы убедиться в том, что все пушковые волоски удалось убрать. Сверху эта прическа должна выглядеть очень гладкой.

Шарф в стиле семидесятых годов и две классические французские косы

Сегодня мода семидесятых возвращается. Вы можете применить это к своему образу. Когда нет желания показывать корни волос, которые могли стать не такими свежими, вы можете повязать шарф, выпустив по бокам пару прядей. Это позволит обрамить ваше лицо и сделать его более вытянутым.

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Косы выглядят мило и позволяют убрать волосы от лица, являясь прической, которая просто идеальна после того, как вы помыли голову и прошло уже несколько дней. Даже если вы заплетете косы туго, сможете спать с ними одну или две ночи. Если утром вы заметите, что прическа растрепалась, нужно будет использовать некоторое количество геля для волос, чтобы пригладить непослушные волоски.

Эластичная повязка, “космические” пучки, акцентные косы у лица

Возможно, самым простым способом справиться с жирными волосами является использование плотной эластичной повязки, которая прикрывает корни.

Если вы не боитесь выглядеть немного игриво, вы можете собрать высокие пучки, оставив часть волос распущенными. Эта прическа особенно привлекательно смотрится, если у вас есть челка и несколько ярких прядей, которые позволяют придать образу неповторимый стиль.

Бывают дни, когда больший объем ваших волос все еще выглядит свежим, а вот пряди, которые обрамляют лицо, уже требуют мытья. Это объясняется с тем, что локоны соприкасаются с кожей, из-за чего напитываются кожным салом. Когда это происходит, прическа уже не выглядит такой свежей. Вы можете взять пару локонов с каждой стороны от лица и заплести обычные косички.

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Супердлинная коса и “колючий” пучок

Высокий хвост с грязными волосами может выглядеть не так привлекательно. Но, если вы заплетете косу, так вы моментально превратитесь в гламурную диву. Если у вас есть искусственные локоны, вы можете вплести их в свою косу, чтобы сделать ее длиннее.

Если волосы уже не выглядят такими свежими, эту прическу вы можете сделать, когда будете бежать до своей машины. Вам даже не понадобится зеркало. Все, что нужно будет сделать, – собрать пучок, оставив кончики незаправленными. Это придаст вашему стилю элегантный вид.

Гладкая наполовину прическа и хвост-ананас

Разделите объем волос на две части от одного уха до другого, сделав горизонтальный пробор ближе к затылку. Волосы следует разделить на две части, сделав ровный пробор. Верхнюю часть волос следует собрать сзади в пучок с незакрепленными кончиками.

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Если у вас вьющиеся волосы, вы можете скрыть их жирность, собрав хвост-ананас. Это сделает лицо более вытянутым, ваш рост – более высоким, а вы можете не мыть волосы еще день или два.

Пара высоких хвостов, мини-пучки, высокая прическа с повязкой на голову

Разделите волосы на две части и сделайте из верхней пару высоких хвостов. Закрутите пряди с помощью плойки, и у вас есть прическа, которой вы будете гордиться.

В основном волосы жирнятся у лица и по пробору. Поэтому вы можете сделать мини-пучки, а остальной объем волос оставить распущенным.

Аксессуары для волос всегда смотрятся привлекательно. Если вы уложите волосы, собрав их наверх, сможете дополнить интересной повязкой, в качестве которой может выступить даже ваш шарф.

Две голландские косы и красочные заколки

Голландские косы – это отличный выбор, если у вас совсем нет времени мыть волосы. Эта прическа получится очень прочной, поэтому подходит для самого ветреного дня.

Эта прическа тоже идеально подходит для несвежих волос. Подберите красочные заколки, которые следует распределить от пробора по двум сторонам от лица. Основной объем волос при этом следует оставить нетронутым.

“Зализанная” челка шестидесятых, влажные волосы, классический пучок балерины

Если вы не хотите собирать волосы в пучки, хвосты и косы, вы просто можете сделать челку “зализанной”, тогда вы будете соответствовать стилю шестидесятых годов.

Жирным волосам можно придать эффект влажности с помощью специального геля. Щедро распределите его по всей длине волос и сбрызните блестящим спреем.

С этой прической нет необходимости что-то придумывать, использовать дополнительные аксессуары или оставлять незаправленные концы. Просто сделайте классический пучок, чтобы выглядеть максимально элегантно.

Беспорядочный пучок, косичка-ободок, французские косы

Вы можете вплести шарф и в пучок, а затем выпустить пару небрежных прядей по двум сторонам от лица.

Отличный вариант – еще и использовать прядь, из которой плетется коса, имитирующая ободок.

С этой прической никто не догадается, что у вас жирные волосы. Просто заплетите пару французских кос, соберите их в небрежный пучок и дополните прическу повязкой.