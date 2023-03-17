Мнение: Ленин в садике
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Когда-то давным-давно, еще во времена СССР, в этом домике в центре Ефремова Тульской области работал детский садик. А во дворе установили памятник Ленину, когда он еще не был Лениным, а был 5-летним мальчиком Володей Ульяновым. Но уже с книжкой.
Детишкам в детском садике, думаю, часто говорили, что надо с детства много читать, что бы вырасти начитанным и умным, и стать таким, как Ленин…:
Эти дети давно выросли, детский садик уже лет 10-15 как не работает. А 5-летний Володя Ульянов, как стоял, прижимая книжку, так и стоит. И зимой и летом.
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет