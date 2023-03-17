 

Мнение: Ленин в садике

17.03.2023, 1:00, Разное
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Когда-то давным-давно, еще во времена СССР,  в этом домике в центре Ефремова Тульской области работал детский садик.  А во дворе установили  памятник Ленину, когда он еще не был Лениным, а был 5-летним мальчиком Володей Ульяновым. Но уже с книжкой.

Детишкам в детском садике, думаю, часто говорили, что надо с детства много читать, что бы вырасти начитанным и умным, и стать таким, как Ленин…:

Эти дети давно выросли, детский садик уже лет 10-15 как не работает. А 5-летний Володя Ульянов, как стоял, прижимая книжку, так и стоит. И зимой и летом.

Источник: Ирек Муртазин


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