Мнение: В США объявили объективности войну

Захватив власть в современных США, марксисты начали копировать многое из практик СССР. Ещё в 1905 Ильич писал, что «Издательства и склады, магазины и читальни, библиотеки и разные торговли книгами — всё это должно стать партийно-подотчетным. За всей этой работой должен следить организованный социалистический пролетариат, всю её контролировать, во всю эту работу, без единого исключения, вносить живую струю живого пролетарского дела, отнимая, таким образом, всякую почву у старинного, полуобломовского, полуторгашеского российского принципа: писатель пописывает, читатель почитывает». Так оно в итоге и получилось — каждый журналист в СССР был прежде всего идейным работником, а уже потом, если факты вписывались в идеологию, беспристрастным распространителем новостей.

Как в старом советском анекдоте, когда американский президент Никсон соревновался с Брежневым в бассейне и обогнал Леонида Ильича. На следующий день в газете «Правда» появилась короткая заметка: «Вчера в импровизированных соревнованиях по плаванию приняли участие главы сильнейших стран мира. Брежнев пришел к финишу вторым, а Никсон — предпоследним».

Вот видео республиканцев (на русском языке, ссылка), в котором те указывают, что американские марксисты, контролирующие главные СМИ США, переходят к исполнению ленинского завета. Краткая суть новой установки: объективность устарела, не все стороны заслуживают равного освещения, журналист обязан быть пропагандистом, чтобы защищать добро.

Я проверил: марксистов в видео цитируют верно. Полагаю, названия первоисточников ничего не скажут широкой публике, однако так и должно быть. Установки и методички публикуются на относительно небольших ресурсах «для своих», которые задают общее направление политики для всех марксистов. Если американский журналист хочет работать, например, на Си-Эн-Эн, он должен руководствоваться методичками из этой группы сайтов. Предвосхищая вопрос — нет, Фокс Ньюс не является социалистическим СМИ, он попал в список, так как делал обзорную статью про гонения на объективность.

Вот, собственно, цитаты:

1. Настоящая журналистика не может быть объективной

…Когда мы обсуждаем моральность абортов, права ЛГБТ+ и расовые отношения в Соединенных Штатах, невозможно сообщать только факты, потому что “факты” — это качество жизни и неприкосновенность личности для кого-то…

…Издания должны быть объективными в отношении репортажей, требующих объективности: сводок погоды, последних новостей, автомобильных аварий и национальных праздников. Издания должны признать, что есть некоторые вопросы, по которым они просто не могут быть “объективными”, потому что объективность подразумевает безразличие к реальным проблемам…

2. Новости не являются объективными — и не должны таковыми быть

Возьмём президентство Трампа. Всякий раз, когда крупные СМИ сообщали о скандальных, вызывающих действиях Трампа, они полагались на неявное суждение о том, что громогласный президент достоин освещения в новостях. Таким образом, они стимулировали Трампа продолжать действовать в том же духе, чтобы доминировать в новостном цикле. Но разве так должно быть? Эзра Кляйн в своём подкасте задавался вопросом — а что, если бы Трамп попадал в новости только в том случае, если бы он “выдвигал конкретные практические планы и говорил что-то стоящее, а не выступал в роли комической собаки, оскорбляющей других”?

3. Почему объективная журналистика — это вводящая в заблуждение и опасная иллюзия

Идеал журналистской объективности — это прямая угроза демократии, и вот почему…

4. Набор цитат из статьи в Фокс Ньюс

…Объективность была неправильной, провалившейся концепцией”, — сказала бывший редактор Журнала-Конституции Атланты, ставшая профессором журналистики Университета штата Аризона Джули Уоллес. — “Было ошибкой идти по пути нечестной объективности”…

…Объективность должна исчезнуть, — аналогично высказался главный редактор San Francisco Chronicle Эмилио Гарсия-Руис.

…Кэтлин Кэрролл, бывший исполнительный редактор Ассошиэйтед Пресс сказала, что “объективность” отражает точку зрения богатых белых мужчин… «По чьим стандартам это объективно? Похоже, по стандартам белых, образованных, довольно богатых парней”…

…соучредительница «Девятнадцатой» Эмили Рэмшоу аналогичным образом рассматривала объективность как видимую “через призму в основном белых гетеросексуальных мужчин”…

…Журналист Уэсли Лоури ранее писал, что средства массовой информации “позволили тому, что они считают объективной правдой, определяться почти исключительно белыми репортерами и их преимущественно белыми боссами. И эти выборочные истины были откалиброваны таким образом, чтобы не оскорблять чувства белых читателей”…

5. Как создавать заслуживающие доверия новости без “объективности”

Тут у нас уже конкретная методичка — вот прямо можно раздавать персоналу телеканала.

Кроме того, традиционный стандарт “объективности” потерял свою актуальность для нового поколения журналистов и потребителей новостей. Этот отчёт и прилагаемый к нему “план действий” предлагают практические рекомендации, которые помогут новостным организациям восстановить веру в ценность честных, основанных на фактах репортажей — заслуживающих доверия новостей. Мы предлагаем свежее видение того, как заменить устаревшую “объективность” более уместным изложением журналистских стандартов…

<…>

1. Старайтесь быть не только точными, но и честными.

2. Разблокируйте настоящую силу разнообразия, инклюзивности и идентичности.

3. Чётко и последовательно управляйте политической активностью ваших журналистов и их работой в соцсетях…

6. Уничтожение журналистской объективности в погоне за правдой

Новостные агентства должны отказаться от “объективной” журналистики и перейти на социальную журналистику, чтобы репортеры могли вести прозрачные беседы со своими источниками и, в свою очередь, репрезентативно и точно рассказывать их истории. Эта реформа особенно важна для цветных людей, поскольку “объективные” журналисты отказываются освещать в новостях их болезненные истории. “Объективность” не делает историю правдивой — она препятствует стремлению к истине.

7. Стремление к объективности в журналистике мешает говорить правду

Независимо от того, как вы можете относиться к стремлению к объективности и первоначальному намерению, они десятилетиями использовались как метод заглушения голосов женщин и цветных людей. Как писала Мэри Ретта в июне 2020 года: “Наш нынешний стандарт журналистской объективности настолько укоренился в ценностях превосходства белой расы, что любое сообщение, выходящее за края этой лупы, автоматически считается предвзятым”.

8. Должны ли журналисты переосмыслить объективность? Профессора Стэнфорда рассуждают

…но некоторые, как, например, доцент политологии Хаким Джефферсон, считают, что объективность в её нынешней практике в меньшей степени сосредоточена на определении объективной истины и в большей степени на придании равного веса различным точкам зрения, чтобы журналист выглядел справедливым.

“[Журналисты] так одержимы стремлением быть ”объективными” для обеих сторон… что они не могут сказать правду”, — сказал Джефферсон.

Джефферсон описал, что журналистам приходится “притворяться, будто расовое неравенство не является нормой в США” или будто “чернокожие люди в США [не] сталкиваются с системой уголовного правосудия, которая является крайне неравноправной”, чтобы казаться объективными в своих репортажах. Неудивительно, сказал Джефферсон, что журналисты не справляются со своим долгом говорить правду из-за своего долга быть объективными.

9. Журналистскую объективность переоценивают. Что действительно важно, так это прозрачность, точность и справедливость

…Когда я был молодым журналистом, меня приучили думать, что белые журналисты объективны по умолчанию, а чернокожие журналисты необъективны, пока не будет доказано обратное, особенно по таким вопросам, как раса и уголовное правосудие. Потребовались десятилетия, чтобы преодолеть эту предвзятость, и это путешествие все еще продолжается…

Как видите, всё по заветам Ильича: «материализм включает в себя партийность, обязывая при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы».

В 1990 вышел знаменитый «Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы» под редакцией Малькольма Ф. Мэллета. Российская журналистика девяностых была утоплена в цинизме, коррумпированности и беспредельном западничестве, однако для порядочных русских журналистов эта книга стала базой, которая позволила им заслужить глубокое уважение публики и стать настоящими профессионалами своего дела. В справочнике тоже затрагивается тема объективности, но в ином ключе. В 1990 журналисту прямо предписывалось быть беспристрастным — «по отношению ко всем личностям или организациям, к которым может относиться публикация». То есть, например, если журналист пишет про скандал с ноутбуком сына Байдена, он должен изложить и точку зрения демократов, и точку зрения республиканцев, причём достаточно внятно и развёрнуто, не пытаясь подтолкнуть читателя к выгодным журналисту выводам.

Теперь установка для журналистов иная — «придерживайтесь фактов, но только тех, которые помогут вам пропагандировать добро». Это чуть лучше, нежели наше креативное «я соврал, но в главном я прав». Однако это всё равно означает конец объективной журналистики на Западе. Журналисты перестали быть четвёртой властью, и, следовательно, американская демократия стала ещё более неустойчивой.

Вместо завершения поста напомню, что в России с журналистикой тоже не всё в порядке. К примеру, журфак МГУ последние десятилетия выпускал из своих стен иноагентов и сотрудничал с американскими фондами по поддержке цветных революций. Огромный пласт российских журналистов, — причём не только рядовых журналистов, но и редакторов, и профессоров, — до сих настроен строго проамерикански, хоть уже и боится проявлять свою предвзятость открыто. Другая часть журналистов, — меньшая, — формально стоит на патриотических позициях, но при этом не стесняется или повторять тезисы американских же методичек, завёрнутые для маскировки в ностальгию по СССР, или грубейшим образом ошибаться в элементарных фактах. Порядочных профессиональных журналистов — излагающих факты объективно, беспристрастно и со знанием дела — в России абсолютное меньшинство.