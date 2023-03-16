Мнение: Рекорд российского экспорта, инвестиции в коммерческую недвижимость и отказ от увеличения расходов

1. Россия снова начала публиковать таможенную статистику по торговле товарами, засекреченную в прошлом году. Рассекретили частично, без указания, в какие страны мы продаём товары. Это вызвало вопросы у части нашей патриотической общественности, считающей, что даже таким косвенным путём нельзя раскрывать чувствительные сведения врагу, дабы против нас не ввели ещё какие-нибудь санкции. С другой стороны, данные о нашем экспорте за прошлый год оказались весьма воодушевляющими – российский экспорт вырос, сильно огорчив тем самым американцев с европейцами (ссылка):



Российский товарный экспорт в 2022 году установил рекорд в истории России — $591,5 млрд, профицит торговли товарами тоже оказался рекордным — $332,4 млрд, следует из опубликованных 13 марта данных Федеральной таможенной службы (ФТС) по внешней торговле за прошлый год и исторических данных Росстата.

В начале 2022 года ФТС успела обнародовать только таможенные данные за январь, а после начала военной операции на Украине приостановила раскрытие этой статистики. <…> Весь прошлый год аналитики реконструировали экспорт и импорт России по «зеркальной» статистике ее торговых партнеров, которая продолжала публиковаться без существенных изъятий.

Сейчас ФТС опубликовала максимально агрегированные данные по торговле товарами за 2022 год и пообещала продолжить такое раскрытие в ежемесячном формате. Если раньше служба размещала данные в разрезе стран — торговых партнеров и подробных кодов товарной номенклатуры (вплоть до десяти знаков) как в стоимостном, так и в физическом выражении, то теперь осталась только статистика о стоимостных объемах (в долларовом эквиваленте) на уровне групп ТН ВЭД (два знака) без разбивки по странам.

2. Судя по тратам на приобретение офисных, производственных и торговых помещений, российский бизнес в прошлом году с большим воодушевлением скупал активы у покидающих нас иностранцев (ссылка):



По итогам 2022 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость составил 487,2 миллиарда рублей — максимальный результат за всю историю наблюдения. О том, что в России поставили рекорд по вложениям в один вид объектов, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Результат прошедшего года превысил показатель 2021-го на 21 процент. Основным драйвером инвестиционного спроса являлись российские инвесторы, купившие активы уходящих из страны зарубежных компаний. <…>

Среди классических сегментов коммерческой недвижимости наибольший объем инвестиций пришелся на офисы — их доля за год выросла с 12 до 22 процентов. Второе место заняли складские и индустриальные объекты, доля которых выросла с 16 до 17 процентов. Еще восемь процентов пришлось на торговую недвижимость.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, что увеличивать свои расходы — совершенно необязательное действие. Цитирую из начала поста (ссылка):

Самый надёжный способ сохранить семью, благополучие и душевное здоровье после крупного выигрыша в лотерею — ровным счётом ничего не менять в своей жизни. Тракторист Бобби Стюарт из штата Мэн выиграл миллион долларов в лотерею, но так и остался трактористом, и даже не переехал из своего фургончика в более комфортабельное жильё — только поменял в нём окна на новые стеклопакеты. К своим 65 годам сын фермера так привык к скромной жизни, что никаких экспериментов не захотел.

Сантехник Джон Доэрти из знаменитой шотландской деревни Элдерсли выиграл 14 миллионов фунтов, взял себе с женой два дня выходных, а потом продолжил прочищать трубы соседям. Также мистер Доэрти записался на курсы газовщиков, чтобы научиться чинить дополнительно ещё и газ. Мужчине 52 года, и он не собирается проводить остаток жизни овощем на пляже, так как находит удовольствие в своей работе…