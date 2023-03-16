 

Новая модель экономики России: о чем говорил Путин на РСПП

16.03.2023, 19:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент России Владимир Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что в России начинает развиваться новая модель экономики. Путин отметил активную и созидательную позицию союза, которая сейчас особенно востребована.

“Российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели”, – заявил российский лидер.

Что это за модель, и чего от нее ждать россиянам, рассказала в беседе с “Дни.ру” доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета “Сильной России” Наталья Оганова.

По словам эксперта, рыночной и смешанной экономики в России сейчас по сути уже нет. При этом налоги по-прежнему образуют основной фундамент страны.

“Если рассматривать традиционные виды экономики, то у России смешанный вид. Так мы во всяком случае до последнего времени считали. И ориентир был преимущественно на продажу нефти и газа. Наши природные ресурсы определяли основной доход, собственный основной бюджет, которым жила страна. Но сегодня нефтегазовые доходы у нас падают из-за ряда обстоятельств. Это и санкции, которые регулируют нынешние отношения, особенности отношений с недружественными странами, закрытые границы приводят к тому, что мы сейчас перешли больше к командной экономике. За счет экономии тех или иных видов ресурсов и перенаправления ресурсов из одной сферы в другую экономика выходит на новый уровень развития и находит пути укрепления”, – рассказала Оганова.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08.21 / «Евреи – белые?»

30.05.22 / Евдокия Свистунья: народные приметы в праздник 30 мая

15.09.21 / Идеальная кожа и другие образы макияжа, которые мы увидим осенью 2021 года

20.10.22 / Разъевшаяся на 15 кило Боярская засветилась с двумя любовниками: Задумалась о будущем

29.04.22 / Мнение: Почему Медведев переживает за США?

06.11.20 / Версия: Латвия готовится сражаться с Россией

26.07.20 / Нет предела совершенству: Крисси Тейген собирается вновь сделать операцию на груди

18.02.22 / …А Шендеровича смыло

19.07.20 / С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник в Донбассе

06.09.22 / Сильвестр Сталлоне решил перекрыть тату с портретом жены задолго до развода – рассказ татуировщика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика