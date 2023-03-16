 

Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике 15 апреля

16.03.2023, 17:50, Разное
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Мэр Сергей Собянин пригласил москвичей на традиционной общегородской субботник. В своем телеграм-канале он сообщил, что в ходе уборки планируется привести в порядок фасады домов, мосты и тоннели, остановки общественного транспорта, фонтаны.

“Инвентарь предоставим. Информация о пунктах выдачи появится в городских СМИ и на сайтах префектур и управ”, – написал Собянин.

На общегородском субботнике москвичи уберут общественные и внутридворовые территории, приведут в порядок жилой фонд: входные двери, лестницы, фасады зданий, подвальные и чердачные помещения.

Также планируется обновить дорожную разметку, покрасить ограждения. Уборка пройдет на территориях организаций, в том числе на строительных площадках и подъездах к ним.

На субботник приглашают школьников, студентов, сотрудников предприятий и всех желающих.


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