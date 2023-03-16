 

Скандалы: Зигзаг Фемиды

16.03.2023, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как участник аферы на 1,4 млрд из «Воентелекома» отсидел мягкий срок и выходит богатым

В августе 2022 года в Москве арестовали сотрудницу Лайфа и автора блога «Адские бабки» Александру Баязитову. Она ничего не украла, никого не убила. Просто одному банкиру показалось, что она хочет от него денег. Уже семь месяцев журналистка сидит в тюремной камере, несмотря на свои многочисленные серьёзные болезни. В рамках дела суд арестовал скромную квартиру Баязитовой. Она рискует её потерять и остаться на улице.

На этом фоне Бабушкинский суд Москвы только что освободил по УДО бывшего гендиректора АО «Воентелеком» 41-летнего Александра Давыдова, осуждённого по делу о хищениях на 1,4 миллиарда рублей у Минобороны. В октябре 2022 года суд приговорил его к четырём годам и двум месяцам лишения свободы, а уже в марте 2023 года, через пять месяцев, он получил УДО. Суд учёл период, который он провёл под арестом во время следствия. Затем Давыдов ещё три года был под подпиской о невыезде. Сейчас прокуратура пытается опротестовать решение Бабушкинского суда. В отличие от Саши Баязитовой, бывшему зэку есть куда вернуться: в Подмосковье у него особняк за полмиллиарда рублей.

Александр Давыдов был осуждён осенью прошлого года по четвёртой — самой тяжкой — части статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере в составе группы). По версии следствия, для Минобороны поставляли дешёвое китайское оборудование, выдавая его за российское дорогое. Разница в цене достигала 50%. Давыдов пошёл на сделку со следствием и дал показания на организаторов аферы. Среди них есть высокопоставленные чины Минобороны.

Что осталось у Давыдова

С 2018 года всё имущество Александра Давыдова арестовано. В том числе коттедж с 30 сотками земли в подмосковном элитном коттеджном посёлке «Никольская слобода». Такая недвижимость стоит около 100 миллионов рублей. За домом присматривает его племянник. Сам же экс-глава «Воентелекома» жил в соседнем здании — и это настоящий замок с аспидом и башнями стоимостью до полумиллиарда рублей.

Формально владеть этой роскошной недвижимостью может Дмитрий Плахин, гендиректор компании «ВТК-С», заключившей с «Воентелекомом» госконтрактов на миллиард рублей. А ещё этот человек работал в бизнес-структурах матери и отца Александра Давыдова. Судя по всему, Плахин свой человек для семьи.

Попала под арест и вся петербургская недвижимость Давыдова: апартаменты в высотке на Варшавской улице и треть квартиры в сталинке в Благодатном переулке — за эти активы можно выручить максимум 25 миллионов рублей.

Высотка на улице Варшавской. Фото © 2gis.ru

Как зарабатывает семья

На однофамилицу Плахина (она, вероятно, жена) переписаны три петербургские организации, которыми ранее владел Давыдов. Это компания «А1», чья дочерняя структура — НПП «Полярный лис» — производит электронные печатные платы и имеет выручку около 60 миллионов рублей в год. Это компания «А2», управляющая торговыми помещениями в Ленинградской области на Красносельском шоссе в посёлке Новоселье. Это компания «Файнарт», владеющая онлайн-школой с курсами рисования и макраме под названием «Арт-класс». Ни один из этих активов не был арестован.

Среди поставщиков «Воентелекома» была петербургская IT-компания «Эмзиор», чья выручка колеблется на уровне 300–500 миллионов рублей в год. Её конечный бенефициар — 85-летний Евгений Давыдов, отец Александра Давыдова. В нулевых годах родитель являлся руководителем НИИ «Масштаб» и в этом качестве был фигурантом уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере, но осуждён не был. В конце десятилетия своё кресло начальника института он «по наследству» передал сыну, Александру Давыдову.

Мать Давыдова, 72-летняя Светлана Мезенцева, тоже занимается бизнесом. Она владеет двумя аудиторскими агентствами — «Триада» и «Алвенда». Официальные доходы там копеечные.

Евгений Давыдов, отец Александра Давыдова. Фото © Wikipedia / FCBool (sirotkin)

Сестра Давыдова, 47-летняя Ольга, благодаря связям своего брата была фиктивно трудоустроена в коммерческую фирму «Омега», где ни за что получала свыше 600 тысяч рублей в месяц. Сейчас женщина руководит фирмой в сфере разработки программного обеспечения «Метасети». Выручка там доходит до 300 миллионов в год.

Судя по соцсетям, Ольга давно живёт в голландском городе Харлем. Всех своих троих детей она родила в Нидерландах, они носят фамилию Ван Дер Хейде и имеют двойное гражданство — голландское и российское.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09.22 / Собянин рассказал о сервисе, который поможет москвичам найти информацию о предках

04.06.22 / Таинственный радиосигнал из космоса поразил учёных

20.09.20 / Долина безголовых – самое гиблое место Канады

19.04.21 / В ходе Послания Федеральному Собранию 21 апреля президент даст старт кампании импортозамещения предметов роскоши

14.07.20 / Путину золото больше не нужно?

22.10.20 / Король Виллем-Александр и королева Максима выпустили видео с извинениями за свой отпуск в Греции

26.06.21 / Окрашивание волос в стиле nude – бьюти-тренд лета: что за оттенок и как сделать

26.01.23 / Личное: “Волонтер в ребцентре”

03.11.22 / В Нижнем Тагиле мужчина убил прохожего ножом

25.03.22 / Ограничьте доступ к вызывающим стресс СМИ: эффективные способы успокоить нервную систему

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика