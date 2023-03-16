 

Европейские банки опасаются повторения кризиса 2008 года

16.03.2023, 15:25, Разное
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Обвал банка Credit Suisse привёл к панике в европейской финансовой сфере: инвесторы опасаются повторения кризиса 2008 года, передаёт France 3. Акции крупнейших французских банков упали, однако премьер-министр страны Элизабет Борн заверила, что теперь существует множество страховочных механизмов для предотвращения катастрофического сценария.

После краха американских банков последовал черёд акций европейского: считавшийся уязвимым Credit Suisse пережил худший обвал за всю свою историю. Этого оказалось достаточно, чтобы паника распространилась по всему континенту. Фондовый индекс CAC 40 падает, а котировки французских банков упали: для Crédit Agricole — на 6 процентов, для Société Générale — на 13 процентов, BNP — на 12 процентов.

Этот эксперт считает, что такое резкое падение связано с распространением паники.

ЭКСПЕРТ: Всю неделю наблюдалось продолжительное давление, которое усилилось сегодня.

Инвесторы теряют доверие и опасаются эффекта домино: если один из банков рухнет, он может потянуть за собой другой.

ЭКСПЕРТ: Есть много подозрений, сомнений, беспокойства. В таких обстоятельствах рынок опасается вкладчиков, которые забирают свои вклады и таким образом ускоряют кризис ликвидности.

Может ли такая встряска банковского сектора привести к новому кризису, как в 2008 году? Сегодня днём в сенате (премьер-министр Франции. — ИноТВ) Элизабет Борн попыталась всех успокоить.

ЭЛИЗАБЕТ БОРН, премьер-министр Франции: Мы очень внимательно следим за ситуацией, но сейчас она кардинально отличается от той, что сложилась в 2008 году. С тех пор было введено множество страховочных механизмов.

Вкладчики остаются под защитой: им гарантирован возврат вкладов в размере до 100 тысяч евро на человека в случае, если банк разорится. Однако правительство полностью исключает такой катастрофический сценарий.

Дата выхода в эфир 15 марта 2023 года.


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