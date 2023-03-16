Терапия Андреева: Горячие и холодные напитки, повышающие кровяное давление

Высокое кровяное давление – это то, что вы не хотите усугубить. Если ваше давление выше 140/90 мм рт. ст., вы подвергаетесь большему риску серьезных проблем со здоровьем, таких как инсульт или инфаркт.

Питье неправильных напитков может ухудшить ваше состояние. Но каких напитков следует избегать? Люди должны проявлять осторожность при употреблении горячих или холодных напитков. Чай – один из тех напитков, которых следует избегать. Также следует ограничить потребление кофе. Он может “повысить кровяное давление”, если выпить четыре-пять чашек за день. “Взрослым следует ограничить потребление энергетических напитков. Кола – еще один напиток, которого следует избегать”, – говорит Ирина Андреева, терапевт.

Высокое кровяное давление может быть вызвано кофеином. Именно поэтому так распространены кофе, чай и энергетические напитки типа колы, а также другие напитки с высоким содержанием кофеина. Даже если ваше кровяное давление не высокое, кофеин может привести к внезапному и кратковременному повышению кровяного давления. Спросите своего врача об ограничении или прекращении употребления напитков с кофеином, если у вас высокое кровяное давление. Чтобы узнать, повышает ли кофеин артериальное давление, необходимо измерить его перед употреблением кофе или любого другого напитка с кофеином, а также через 30-120 минут.

Алкоголь – еще один вредный напиток, который может привести к повышению кровяного давления. Он может снизить кровяное давление до 11 мм рт. ст., если вы перейдете на диету с низким содержанием жира и соли и будете правильно питаться. Продукты, понижающие кровяное давление: бананы, лосось, йогурт, картофель, помидоры.