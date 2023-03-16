 

После 10-го пакета санкций ЕС больше не работает над новым, и это раздражает Польшу

16.03.2023, 8:50, Разное
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Польские дипломаты разочарованы тем, что ЕС больше не ведёт работы по принятию нового пакета антироссийских санкций, а решил сосредоточиться на мониторинге и закрытии лазеек в уже существующих. В Польше уверены, что гайки ещё можно закрутить, но Брюссель пока что явно не горит желанием ужесточать ограничения, вызывая тем самым раздражение Варшавы, пишет Polskie Radio.


АР

ЕС уже принял 10 санкционных пакетов в отношении России, однако в настоящий момент серьёзные работы над очередным пакетом не ведутся. Это, в свою очередь, по словам корреспондента Polskie Radio в Брюсселе, раздражает Польшу.

Одновременно Брюссель заявляет о своём намерении более пристально мониторить многие технологии, которые РФ может использовать в военных целях. Несмотря на то что в последнее время ввиду санкций их экспорт в Россию сократился, он увеличился в такие страны, как Турция и Казахстан, а из них уже и в Россию, объясняет радиостанция.

Польские дипломаты в Брюсселе бьют тревогу. Они согласны с тем, что борьба с обходом санкций важна, но она не должна мешать работе над очередными санкционными ограничениями. Польша уверена, что только благодаря им можно ещё сильнее закрутить гайки и ограничить возможности финансирования Россией украинского конфликта. 

Сейчас, однако, в Брюсселе всё чаще можно услышать, что в первую очередь ЕС должен сосредоточиться на закрытии лазеек в санкциях. «Какое отношение имеет соблюдение закона и его принятие. Всё указывает на то, что ищутся причины, чтобы не ужесточать санкции», — говорят корреспонденту Polskie Radio собеседники в Брюсселе.


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