 

Как правильно зарабатывать на “вторичке”

16.03.2023, 8:00, Разное
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На рынке вторичных квартир в Москве уже более года сохраняются рекордные объемы предложения, что неизбежно привело к снижению цен. Это, в свою очередь, снова привлекло в сегмент инвесторов. Хотя у “вторички” невысокая доходность при сдаче в аренду, есть возможность получить выгоду другим способом.

Действенный вариант – покупка квартиры в не лучшем состоянии, приведение ее в порядок и быстрая перепродажа. Здесь вся суть заключается именно в оперативном выходе на сделку по дальнейшей продаже жилья. На ремонт следует отводить не более трех месяцев, чтобы сократить затраты на “коммуналку” и не допустить проседания в цене.

Быстрая перепродажа после ремонта позволяет заработать дополнительные 10-15% от изначальной стоимости покупки квартиры.

Так, в Москве вполне реально приобрести квартиру, требующую ремонта, по цене от 6 млн рублей. Около 500 тыс. рублей потребуется на ремонтные работы. Затем такое жилье можно продать по цене до 8 млн рублей. Выгода – 1,5 млн рублей. Сумма продажи может быть и больше, если квартира находится в районе с развитой инфраструктурой и близко к метро.

Еще один способ заработка – приобретение проблемной “вторички” со значительным дисконтом. Например, можно купить жилье, где требуется судебное вмешательство для выселения текущих жильцов. После снятия обременений такую квартиру можно перепродать с выгодой в 10-15%, однако существует риск, что разбирательства в суде затянутся.


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