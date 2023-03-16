Глава МВД Франции потребовал принудительно выводить мусорщиков на работу

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен приказал мэрии заставить бастующих мусорщиков Парижа выполнять свою работу, иначе этим займётся правительство, пишет Le Figaro. Между тем к девятому дню забастовок в столице сложилась «катастрофическая ситуация»: на улицах оказалось 7 тыс. неубранных отходов.



AP

Во вторник, 14 марта, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отдал префекту полиции Парижа приказ потребовать от мэрии принудительно вывести на работу сотрудников для уборки сотен тонн отходов, покрывших тротуары столицы на девятый день забастовки мусорщиков, пишет Le Figaro со ссылкой на агентство AFP.

В окружении главы МВД объясняют, что такое решение продиктовано сложившимися «санитарными условиями» и письмом мэра VII округа столицы Рашиды Дати. Те же источники добавляют, что если мэрия «не прибегнет к принудительному выводу на работу, то вместо неё это сделает правительство».

В то же время, как отмечает издание, мусорщики и уборщики Парижа, выступающие против пенсионной реформы, проголосовали во вторник за продолжение забастовки в столице. По словам первого заместителя мэра Парижа Эммануэля Грегуара, на данный момент на улицах города насчитывают около 7 тыс. тонн неубранных отходов. Грегуар также выразил сожаление из-за «катастрофической ситуации, созданной правительством».