Загадочную тёмную субстанцию наблюдали в небе над Сиднеем

Темная, тонкая масса, плывущая в небе над водой в Сиднее, озадачила людей, сообщает Yahoo News Australia. Необычное зрелище в небе над Сиднеем на выходных сбило с толку массы, и многие задаются вопросом, что бы это могло быть.

«Может кто-нибудь объяснить мне, что это такое?» – написал один пользователь TikTok в воскресенье, после съемок необычной сцены, разыгрывающихся перед ним.

На видео какая-то темная масса парит в воздухе над водой, отдельно от других облаков.

Мужчина из Сиднея, который снимал это зрелище, предположил, что оно похоже на «жидкий металл», и считает, что это вовсе не облако.

Видео собрало тысячи комментариев от пользователей Сети. Некоторые говорили, что необычная масса напоминает НЛО, а другие говорили, что это, вероятно, обычное загрязнение воздуха. Многие сравнивали его с «дементором» из фильма «Гарри Поттер», похожей на темную душу, скользящей по воздуху.

Но большинство пришло к выводу, что эта масса на самом деле была облаком «скад». Этот тип облаков образуется на небольшой высоте над землей. Обычно оно обособлено от других облаков и имеет неправильную форму.

«Это происходит из-за низкой влажности, когда идет шторм», – сказал один из них. Но другие не были так уверены.

«Я не думаю, что это облако», – ответил один. «Я только что погуглил «облако скад», прокрутил бесчисленное количество изображений, ни одно не выглядело так», – согласился другой.

Мартин Сингх из Университета Монаша согласился, что «это действительно странно выглядящее образование», но он подтвердил, что это действительно облако скад, также называемое паннусом.

«Иногда такие облака образуются, когда дождь испаряется ниже основного шторма, увлажняя воздух и в конечном итоге приводя к образованию вторичных облаков», – сказал он Yahoo News Australia. «В этих условиях они не являются частью организованного восходящего потока, и поэтому они могут выглядеть неровно».

Облака скад, которые широко распространены, часто имеют «тонкий и ломаный вид», объяснил он, но сказал, что показанное на видео «довольно экстремальное».

Хотя сообщение было опубликовано в воскресенье, скорее всего, облако скад появилось в небе в субботу вечером после сильной грозы, пронесшейся над Сиднеем.