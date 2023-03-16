Представители вымышленной страны присутствовали на заседании в ООН

Лицам, представляющим «Соединенные Штаты Кайласов» (USK), в прошлом месяце удалось дважды проникнуть в Организацию Объединенных Наций (ООН).

Нитьянанда Парамашивам – самозваный гуру из Индии, которого разыскивают в связи с рядом уголовных преступлений, еще в 2020 году объявил себя основателем собственной страны.

Так называемых «Соединенных Штатов Кайласы» на самом деле не существует, но это не помешало Нитьянанде послать своих представителей для участия в официальных встречах в ООН.

В 2019 году, когда Нитьянанда объявил о создании Соединенных Штатов Кайласов как государства, он утверждал, что купил остров у побережья Эквадора в качестве своей штаб-квартиры, но правительство южноамериканской страны отрицало какую-либо осведомленность об этой сделке. Скандальный гуру не появлялся на публике последние 4 года, но амбиции вымышленной нации выросли, и в этом году ее представители посетили два заседания ООН.

Согласно сообщениям, представители USK посетили два мероприятия: одно 22 февраля, на котором обсуждалось представительство женщин в системах принятия решений, а второе 24 февраля, которое было посвящено обсуждению устойчивого развития.

Видеозапись, записанная во время второго заседания, показала, что представитель представилась как Виджаяприя Нитьянанда, «постоянный посол» Соединенных Штатов Кайласа.

Она участвовала в обсуждении и представила письменное представление, но позже официальные лица отклонили его на том основании, что оно «касалось рассматриваемой темы».

Аналогичное представление, сделанное во время первой сессии, также было проигнорировано.

Достаточно сказать, что не похоже, что USK получит официальное признание в ближайшее время.