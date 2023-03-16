Газоотвод глаз

Следствие по взрыву «Северных потоков» достигло первых результатов. Журналисты и эксперты в них усомнились. Разбираем версию.

На прошлой неделе вслед за New York Times сразу несколько мировых газет изложили содержание утечек из правоохранительных органов Германии о возможном организаторе взрывов подводных российских газопроводов в Балтийском море. Обе нитки «Северный поток» и одна «Северный поток-2» были разрушены 26 сентября прошлого года. Власти Дании и Швеции, в чьих водах произошел инцидент, официально объявили, что это была диверсия.

Карта с указанием четырех мест утечек после взрыва на газопроводе «Северный поток». Источник: Zuma TASS

До прошлой недели все, что могли сделать журналисты и комментаторы — гадать, кому взрывы газопроводов были выгоднее. Действительно, первым вопросом, которым обычно задается следствие, традиционно становится древнеримская юридическая формула: Сui prodest? (Кому выгодно?)

В данном случае поиск выгодоприобретателя неочевиден. Если просто пересчитать все официальные заявления руководителей различных стран с момента появления идеи о необходимости остановить газопроводы, а также неофициальные заявления политиков об их уничтожении, то версии таковы:США, Украина, Польша, Великобритания, страны Прибалтики. Сюда же относят и Россию, так как «Газпром» в результате возникшего форс-мажора тоже получил краткосрочные выгоды.

В условиях интенсивных военных действий на Украине первая реакция западных комментаторов и СМИ была очевидна. Они поставили Россию во главе списка выгодоприобретателей. Эту версию в интервью радио «Коммерсант FM» поддержал и российский эксперт Михаил Крутихин.

Однако поиск мотивов — всего лишь первый этап любого следствия, на котором ограничивается круг подозреваемых.

Ответ на вопрос «Кому выгодно?» никогда не являлся собственно доказательством. Поэтому сегодня говорить о том, кто именно организовал диверсию на «Северных потоках», преждевременно.

Но вот появились отрывочные данные о расследовании немецкой полиции, и я предлагаю читателям проанализировать факты, которые касаются этих подробностей, — с тем, чтобы можно было более квалифицированно судить о текущих и будущих версиях.

Итак, американская пресса передает со слов осведомленных источников, что к подводным взрывам причастны некие «проукраинские силы» — без детализации даже самого этого понятия.

Что такое «проукраинские силы»? Непонятно. Но очевидно, что к подрыву должны были быть привлечены люди, имеющие опыт диверсионной и водолазной работы, частное финансирование и никак не связанные с государством.

Главным в этих статьях является утверждение, что диверсанты не имеют отношения к государственным структурам и действовали из частных политических симпатий и антипатий. Немецкие издания назвали и судно, на котором полиция произвела в январе обыски. Журналисты Bild немедленно его разыскали. Познакомимся с ним и мы.

Парусная яхта под названием «Андромеда» немецкого производства, бренд Bavaria, — это дешевый сегмент яхтинга: длиной 50 футов (15 м). Осадка 1 м 85 см, пять кабин, три гальюна, двигатель 75 л.с. Когда в Хорватии аналогичная яхта во время отлива села на мель, я и мои хорошие знакомые вынесли багаж на берег и в четыре руки сняли яхту.

Отметим важную особенность: яхты «Андромеда» нет в списках предложений балтийских чартерных компаний. Это как если бы вы решили сдавать квартиру не через ЦИАН, а исключительно через друзей и знакомых. Такое случается, когда владелец ходит на ней сам, а внаем сдает лишь изредка, чтобы окупить текущие расходы.

«Андромеда», зафрахтованная на неделю компанией Mola Yachting с острова Рюген, с одной стоянкой в Польше добралась из Ростока до острова Борнхольм, в окрестностях которого и случилась диверсия. По сообщению немецких и американских газет, экипаж состоял из шести человек: капитан, два помощника, женщина-врач и два водолаза. Все они имели якобы поддельные документы.

Парусная яхта «Андромеда». Фото: Яхт ТВ

Вряд ли кто-то может сегодня указать на организатора диверсии. Но проверить версию независимого, частным образом задуманного и исполненного теракта под водой, опираясь на знания и экспертизу профессионалов, вполне возможно.

Для этого три человека, имевших в свое время отношение к планированию диверсий на море, непосредственно выгружавших боевых пловцов с подлодок, а также один источник, строивший и чинивший подводные трубопроводы, по просьбе редакции оценили замысел и указали на узкие места последней версии СМИ.

Исходные данные, позволяющие оценить картину, общеизвестны.

Взрывы произошли на глубине 80 м. Целые части трубопровода, от которых можно начать в будущем его восстановление, разнесены друг от друга взрывной волной на 260 м.

На этом отрезке части трубы лежат на дне, один из концов трубопровода силой взрыва загнут перпендикулярно на 90 градусов.

Всего зафиксировано четыре взрыва, два из них особо мощные. Представителей «Газпрома» допустили до осмотра только двух воронок из четырех, одна глубиной 3 м, вторая — не менее 5 м.

Важно, что взрывы зафиксировали и указали их локацию сейсмологические станции.

По оценкам наших экспертов, чтобы получить такие последствия,

необходимо заложить на дистанции от 2 до 4 м от трубы в местах подрыва не менее тонны (западные эксперты указывают вес в полторы тонны) стандартной морской смеси: флотской взрывчатки с гексогеном в составе, которая в полтора раза мощнее тротила.

Существуют и особо мощные взрывчатые вещества, но даже их нужно не менее 600 кг.

Размер судна-«подозреваемого». По расчетам наших источников, на корабле почти нет места, где можно хотя бы просто уложить такое количество взрывчатки. Если вам доводилось затащить на борт яхты хотя бы два чемодана (а у некоторых сотрудников редакции такой опыт есть), вы быстро поймете, как это сложно — занести на борт тонну взрывчатки впятером. Как человек, ходивший на Bavaria 50 Cruiser, замечу, что шесть человек экипажа уже занимают немало полезного объема: если вы сядете в каюте на кровати, то не сможете толком поднять голову — потолок мешает. Но ведь надо еще разместить и водолазное оборудование. А главное, накануне диверсии в этой тесноте необходимо подготовить взрывное устройство. Так и подорваться недолго. Представьте, что все это вам надо сделать в купе поезда.

Назначение судна. Придя на место, «Андромеда» должна встать на якорь. На глубине 80 м это невозможно, она для этого не приспособлена. По расчетам наших консультантов, глубины закладки взрывчатки диктуют длительность операции не менее полутора часов. За это время течение и ветер неизбежно отнесут яхту на приличное расстояние, и всплывшие водолазы будут добираться до нее долго. Существуют суда с подруливающими устройствами, сопряженными с навигационным оборудованием. Они позволяют в автоматическом режиме, отрабатывая винтами, держаться приблизительно в заданной точке. Но не на Bavaria 50 Cruiser.

Казалось бы, в чем проблема? Можно просто ходить кругами. Даже если водолазы вынырнут в полукилометре от корабля, можно спустить на воду резиновую лодку и пойти к ним навстречу. Все правильно, если вы ныряете в Красном море посмотреть рыбок, расстояние между местом всплытия и сервисным судном не фатально. Но возле острова Борнхольм вы стоите на международной трассе. Ее впору сравнить с Тверской или Бродвеем: мимо вас в сутки проходит 300‒400 кораблей. А ваша задача — максимальная скрытность операции.

Глубина закладки заряда. На длительность пребывания водолаза под водой влияет не только глубина, но еще и температура воды в точке работ. У острова Борнхольм эти обстоятельства в совокупности таковы, что современное оборудование без полноценного использования специальных дыхательных газовых смесей позволяет спуститься на 80 м, отработать там 20 минут и потом час подниматься на поверхность по специальному графику. Без этого вы получите кессонную болезнь и паралич органов.

На такой глубине лежал «Курск», и водолазы использовали для работ водолазный колокол и барокамеру на специализированном спасательном судне. Где барокамера на Bavaria 50 Cruiser? Ведь вам предстоит заложить взрывчатку как минимум в двух местах, а на самом деле взрывов было четыре. А два водолаза имеют запас времени на все про все 20 минут. Что-то пошло не так — и боевая операция сорвана. Работа на таких пределах называется авантюрой.

Если вы не справились, то на глубину вы по действующим на всех флотах мира наставлениям можете идти только через сутки. Если вам жизнь дорога. Можно взять на борт заранее заправленные приборы с газовой смесью для глубоководного погружения. Но это огромное количество оборудования.

Проблема закладки заряда. Мало того что на каждую операцию отведено менее 10 минут, совершенно непонятно, как заряд спустить с яхты. Ведь его надо не сбросить за борт, а аккуратно доставить в нужное место и положить. Даже самая секретная и мощная взрывчатка не может весить менее полутонны. Промахнетесь на 20 метров и уже не сможете ее руками перетащить. Для установки такого крана на борту Bavaria 50 Cruiser места нет. Да и корпус в месте крепления может не выдержать, это специальный пластик все-таки.

На каждом этапе количество людей, посвященных в детали, расширяется. Например, при пересечении границ сюда необходимо включить пограничников и таможню. Если кто-то сверху (допустим, за взятку) дал приказ отнестись к «Андромеде» особым образом, это породит сразу десяток ненужных свидетелей, которым рот так просто не заткнешь — ведь это частное мероприятие, как мы условились.

Оперативная зашифровка мероприятия из-за всех перечисленных факторов чрезвычайно затруднена.

Фото: ABACA

В отличие от американских коллег, немецкие журналисты немедленно опросили спасателей, водолазов, отставных подводников. Все они пришли ровно к тому же самому выводу, что и наши консультанты:

никакая ЧВК из отставных моряков и водолазов организовать диверсию на подводном газопроводе без участия государства не в состоянии.

Не только карта газопровода и условия закладки трубы, но и знание течений на глубине, технические особенности конструкции, способность разработать скрытную операцию с высокой степенью надежности, современная техника и суда, оперативная зашифровка, способность проходить мимо таможни и погранконтроля — все это предмет деятельности флотских диверсантов и спецслужб.

Пока же самое простое предположение таково:

«Андромеда», вероятно, была использована для отвлечения внимания следствия и спецслужб. На специфическом языке это называется «отвлечение сил и средств противника на негодный объект».

В пользу этого предположения косвенно свидетельствует забавная деталь.

Яхту, которую возвращают владельцу или оператору из плавания, надо сдавать чистой и по описи. Вы не можете сдать лодку грязной — следующий клиент поднимет в марине скандал. Если вы будете драить ее в соответствии с правилами, на это уйдет немало сил и времени. Поэтому абсолютно все вносят при заключении чартерного договора сумму на финальную уборку силами сотрудников марины.

И когда вы, вернувшись из плавания, идете в душ и приморское кафе, на судно заходит команда в резиновых перчатках с ведрами, щетками, тряпками, моющими средствами и дружно за пару часов вычищает все поверхности, посуду и приборы до блеска. В Турции уборка стоит обычно сто пятьдесят евро, на Балтике может дойти и до трехсот.

По сообщениям немецкой полиции, предполагаемые злоумышленники сдали «Андромеду» неубранной. И на столе в салоне сыщики обнаружили следы взрывчатки.

Представьте, что вы использовали яхту для совершения подводной диверсии геополитического значения и пожалели бы триста евро за обязательную уборку, чтобы скрыть все следы вашей деятельности. Смешно.

Кто бы ни устроил диверсию, использовали они для подрыва газопровода намного более мощные технические средства, а участвовали в операции не полтора землекопа. Круг подозреваемых не изменился, следует ждать дальнейших результатов следствия.

Валерий Ширяев

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