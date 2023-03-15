 

Не стоит игнорировать едва заметные признаки карциномы яичников, обнаруженные вашим гинекологом

15.03.2023, 21:25, Разное
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Один гинеколог объяснил женщинам тонкие признаки заболевания, которые они должны знать.

“Самая большая проблема с этим видом рака заключается в том, что сейчас более 75 процентов случаев диагностируется на поздних стадиях, когда рак уже распространился в брюшную полость или за ее пределы, и хотя лечение значительно улучшилось, более поздняя диагностика означает, что выживаемость ниже”, – говорит акушер-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорума. Рак яичников часто не диагностируется до тех пор, пока болезнь не перейдет в запущенную стадию. Это одна из причин, по которой его бывает трудно диагностировать в дальнейшем. Несколько симптомов могут быть признаком того, что рак яичников находится на ранней стадии, поэтому важно обращать на них внимание.

Следует обратить внимание на следующие симптомы: вздутие живота и боль; симптомы мочеиспускания; шишки или припухлости. Это симптомы вздутия живота: “вздутие живота, которое не проходит в течение 2-3 недель”, возникающее часто и без видимых причин, или вздутие живота, не реагирующее на обычное лечение/диетические изменения. Остерегайтесь также любых “новых болей в нижней части живота, тазу или спине”, которые не проходят сразу.

Вы можете заметить учащение мочеиспускания или более частую потребность сходить в туалет ночью, испытывать потерю аппетита, быстрое ощущение полноты, а также любые шишки или отеки в нижней части живота, тазу или ногах.

Вас также должны насторожить постоянные расстройства желудка и изменения стула (то запор, то понос), необъяснимая потеря веса, усталость, аномальные вагинальные кровотечения и другие симптомы.


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