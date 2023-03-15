 

S.T.A.L.K.E.R. 2 всё же выйдет в России – эксклюзивным дистрибьютором стала компания «R.G. Механики»

15.03.2023, 19:33, Разное
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Нашумевшая игра S.T.A.L.K.E.R. 2 всё-таки выйдет в России – сегодня компания «R.G. Механики» сообщила, что получила эксклюзивное право на её распространение.

Поскольку разработчики проявили себя недобросовестно, получить это право пришлось через суд.

После отказа GSC Game World работать в РФ, фирма направилась в Ленинский районный суд Петрозаводска и попросила признать её юрлицом, имеющим право издать игру в стране, учитывая её культурную значимость и нарушение антимонопольных норм со стороны украинского разработчика. Представители GSC на разбирательство не явились, в связи с чем ходатайство было удовлетворено.

Издатель обещает, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет целиком локализован – поклонники игры, недавно устроившие «слив» внутренних материалов, уже передали файлы незаконченной русской озвучки. Они также переслали «R.G. Механики» несколько предрелизных сборок – с их помощью можно будет оценить, сколько сцен нужно доозвучить (по предварительным данным, таких около 10-15% от общего числа), а также потренироваться в возвращении локализации в игру.

S.T.A.L.K.E.R. 2 официально выйдет в России уже через несколько дней после его релиза в Steam.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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