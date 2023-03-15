Колумбийская проститутка переводила часть заработанных денег пенсионерам

Необычный вид благотворительности зафиксировали в Колумбии.

По данным регионального отделения министерства социальной политики в небольшом городке Кальбо, местная жрица любви Роселла Домингез переводила часть заработанных средств в государственный пенсионный фонд, что позволило каждому пенсионеру, проживающему в населённом пункте, дополнительно получать ежемесячно 200 тысяч песо (50 долларов США).

По словам Домингез, её клиентами были крупные промышленники, чиновники, звёзды шоу-бизнеса, наркобароны и другие лица с высоким уровнем доходов – оказывая им услуги за приличный гонорар, женщина чувствовала себя Робин Гудом.

– Возможно, я не могу решить проблемы всех местных пенсионеров, но я знаю, что одна бабушка купила на эти деньги мешок муки и печёт лепёшки с кокой, другая – поставила новый забор, ещё одна – новый прибор учёта воды, – подчеркнула жрица любви. – Я лишь делаю то, чему меня учили в школе, а богачи не обеднеют, часть денег возвращается народу, как завещал Ленин.

Как отмечает колумбийская пресса, богатые клиенты, узнав о социальном посыле секс-услуг Домингез, решили платить ей больше. А в другом регионе страны появилась её последовательница – она отдаёт часть денег, заработанных таким способом, на содержание приютов для бездомных кошек и собак.

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