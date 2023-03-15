Чем зацепил – Личное мнение
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Ани Лорак, которая была замужем за жгучим Налчаджиоглу, нашла, как вы помните, новое счастье в лице инструктора по йоге из Испании.
«Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и в общем-то находила свой баланс. Человек помогал. Он, можно сказать, мой учитель, вдохновитель», — рассказала подробности Каролинка.
Фото: Россия HD
Учитель и вдохновитель. Баба приходит в себя, а тут — он.
Вопрос тут простой: сколько раз умный человек может наступать на одни и те же грабли, ожидая, что получится иначе, чем в прошлый раз?
Нет, ну детали, конечно, очень разные: в прошлый раз был — а кстати, кем он был? — бизнесмен, а в этот раз — инструктор по йоге.
Подход, наверное, всё же другой — Муратка просто поражал красотой, а Виджраку удивляет сокровенными знаниями. Он же инструктор по йоге, значит и голос у него приятный.
Очень хочется порадоваться за Каролинку, но почему-то не получается.
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Источник: Лена Миро
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