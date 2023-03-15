 

Чем зацепил – Личное мнение

15.03.2023, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ани Лорак, которая была замужем за жгучим Налчаджиоглу, нашла, как вы помните, новое счастье в лице инструктора по йоге из Испании.

«Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и в общем-то находила свой баланс. Человек помогал. Он, можно сказать, мой учитель, вдохновитель», — рассказала подробности Каролинка.


Фото: Россия HD

Учитель и вдохновитель. Баба приходит в себя, а тут — он.

Вопрос тут простой: сколько раз умный человек может наступать на одни и те же грабли, ожидая, что получится иначе, чем в прошлый раз?

Нет, ну детали, конечно, очень разные: в прошлый раз был — а кстати, кем он был? — бизнесмен, а в этот раз — инструктор по йоге.

Подход, наверное, всё же другой — Муратка просто поражал красотой, а Виджраку удивляет сокровенными знаниями. Он же инструктор по йоге, значит и голос у него приятный.

Очень хочется порадоваться за Каролинку, но почему-то не получается.

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12.21 / Работающим пенсионерам в два раза продлят отпуск

07.08.20 / Странное молчание России

21.12.22 / Мнение: Сакральная вобла?

26.08.21 / Варианты для любителей экспериментов: креативные макияжи для самых смелых

24.02.23 / Guardian – министр обороны осудил принца Гарри за «хвастовство» о числе убитых им во время военной службы

11.12.22 / Наш пострел везде поспел: мужа онкобольной Заворотнюк застукали с ребенком от другой

05.08.22 / Мнение: Сэкономили на огнетушителях

14.07.21 / Спортсменов, привитых от коронавируса американскими вакцинами, освободят от прохождения допинг-тестов

28.09.22 / Мнение: Дошло до диверсий

29.07.22 / Живущие на пособия британцы уже не могут сводить концы с концами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика