Чем зацепил – Личное мнение

Ани Лорак, которая была замужем за жгучим Налчаджиоглу, нашла, как вы помните, новое счастье в лице инструктора по йоге из Испании.

«Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и в общем-то находила свой баланс. Человек помогал. Он, можно сказать, мой учитель, вдохновитель», — рассказала подробности Каролинка.



Фото: Россия HD

Учитель и вдохновитель. Баба приходит в себя, а тут — он.

Вопрос тут простой: сколько раз умный человек может наступать на одни и те же грабли, ожидая, что получится иначе, чем в прошлый раз?

Нет, ну детали, конечно, очень разные: в прошлый раз был — а кстати, кем он был? — бизнесмен, а в этот раз — инструктор по йоге.

Подход, наверное, всё же другой — Муратка просто поражал красотой, а Виджраку удивляет сокровенными знаниями. Он же инструктор по йоге, значит и голос у него приятный.

Очень хочется порадоваться за Каролинку, но почему-то не получается.

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