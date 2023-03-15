Пастельный френч – свежая новинка наступившей весны: особенности и дизайны модного французского маникюра

Французский маникюр предстает из сезона в сезон в новых вариациях. Свежий тренд — это пастельный френч. Его основная особенность заключается в использовании таких оттенков, как бледно-розовый, нежно-голубой, кремово-желтый, мятно-зеленый и приглушенный сиреневый. Вдохновляемся эффектными идеями трендового маникюра.

Нежная пастель

Если вам импонирует лаконичный дизайн без декора, тогда обратите внимание на данный вариант. Суть заключается в том, чтобы сделать обычный френч, нанеся бесцветную или розовую базу, но кончики ногтей покрасить не в белый цвет, а оттенки пастели, которые были перечислены выше. Пусть контур каждого ноготка будет определенного цвета. Тогда у вас получится милый и забавный дизайн.

Вы можете придать ногтям любую форму по своему усмотрению. Пастельный френч смотрится эффектно и на квадратных, и на заостренных, и на овальных ногтях. Длина не имеет значения. Ногти могут быть как короткими, так и экстремально длинными. Все зависит от ваших личных предпочтений.

Тонкая линия

На первый взгляд кажется, будто это вовсе не френч, а ногти покрыты однотонным светло-бежевым лаком. Но если вы присмотритесь хорошенько, то увидите, что кончики окрашены в разные цвета: розовый, фиолетовый, оранжевый. Суть заключается в том, чтобы сделать окантовку очень тонкой линией. Такой тренд появился еще в прошлом сезоне и получил название «Может быть, показалось».

Монохром

Для офиса и работы френч с разноцветными кончиками может не подойти, если у вас в организации очень строгий дресс-код. Тогда отдайте предпочтение монохромному дизайну, сделав окантовку на всех ногтях в одном цвете. Например, вы можете покрыть ноготь бледно-розовым лаком, а кончик закрасить чуть более темным оттенком розового. Получится минималистичный и лаконичный, но в то же время очень нежный и изысканный дизайн.

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Розово-зеленый

Зеленый цвет является трендовым в текущем сезоне, поскольку ассоциируется с весной, пробуждением природы. Поэтому вы можете смело делать маникюр с таким оттенком. Выберите розовую или нюдовую базу, а окантовку выполните в салатовом цвете: только не неоновом, а пастельном.

Сердечки

Если вас привлекают рисунки на ногтях, тогда присмотритесь к этому дизайну. Здесь часть ногтей покрыта однотонным лаком, а часть сделана в технике френча. При этом на одном ноготке можно увидеть сердечко. Для создания такого нейл-арта воспользуйтесь трафаретом. Приложите его к ногтю, покройте лаком, затем снимите. У вас останется силуэт рисунка.

Другой вариант — это сначала сделать пастельный френч, окрасив кончики ногтей в разные цвета пастели, а уже затем нарисовать миниатюрные сердечки.

Помните об умеренности. Лучше нарисовать мало сердечек, чем украсить такими рисунками все ногти, сделав дизайн излишне пестрым. Для минимализма нарисуйте сердечки только на одном ногте.

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Растительный принт

Цветочная тематика как никогда актуальна весной. Это означает, что вы можете украсить пастельный френч миниатюрными разноцветными цветочками. Опять же, помните об умеренности. Не рисуйте цветочки на всех без исключения ногтях, чтобы не было перебора и ваш маникюр не получился старомодным.

Со стразами

Изысканно и элегантно выглядит лаконичный пастельный френч с декором в виде страз. Стразами украшайте один или два ногтя. Вы также можете присыпать блестками область, где приклеивается страза.

Сделать красоту можно в том числе и с помощью фольги: золотистой или серебристой. Приклейте небольшой кусочек фольги там, где начинается окантовка. Это будет альтернативный вариант использованию страз. Фольга удобнее, поскольку она плотно прилегает к ногтевой пластине, в то время как стразы являются выпуклыми и могут мешать.