 

На Новодевичьем кладбище установили надгробие в честь банковской системы США

15.03.2023, 15:33, Разное
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В Москве на Новодевичьем кладбище прошла торжественная церемония «похорон» банковской системы США и доллара.

Во время церемонии в могилу под аккомпанемент военного оркестра был торжественно опущен гроб с купюрой в $1 внутри.

Для посетителей был также организован концерт. На большом экране они могли наблюдать курс акций крупнейших американских банков США и сведения про уже закрывшиеся финучреждения. Около 20 раз давался салют. На мероприятие был приглашён Джо Байден и его жена, а также несколько членов конгресса, но никто не явился.

До этого доллар хоронили на Новодевичьем кладбище в 1999 году. Организатором мероприятия выступала ЛДПР – таким образом в партии решили отомстить США за дефолт, а также «окончательно сломить гнилой сук, на котором сидит американская банковская система».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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