Скандалы: «Упорствовали — получите»

Почему у питерского бизнес-омбудсмена отобрали причалы «Северной верфи»

Государство национализировало причалы «Северной верфи», почти 29 лет принадлежавшие семье питерского бизнес-омбудсмена Александра Абросимова. Событие интересно как прецедент отмены сделки, подписанной еще основоположниками российской приватизации, — Анатолием Чубайсом, Егором Гайдаром, Михаилом Маневичем и Альфредом Кохом. У других частных собственников в Петербурге причалы пока не отбирают, хотя формальные основания тоже есть.

Эксперты связывают этот случай с важностью «Северной верфи»: загруженному оборонному предприятию не хватает площадей.

Генпрокуратура РФ в рамках оспаривания приватизации входящей в ОСК «Северной верфи» добилась зачисления на счет Росимущества акций компании АО КЦТЛ, более 90% которых принадлежат семье уполномоченного по защите прав предпринимателей Петербурга Александра Абросимова. Такое решение накануне вынес Арбитражный суд города и Ленобласти, пишет «Фонтанка».

Причалы «Северной верфи» принадлежат компаниям семьи Абросимова уже с 1994 года. Основания — федеральный план приватизации 1992-го, подписанный чуть ли не всей командой молодых экономистов-реформаторов, а именно главой правительства РФ Егором Гайдаром, вице-премьером по экономической реформе Анатолием Чубайсом, главой Госкомимущества РФ Сергеем Беляевым, председателем Госимущества Петербурга и Ленобласти Михаилом Маневичем. И проект реорганизации АО «Северная верфь», подписанный еще одним главой госкомимущества России Альфредом Кохом.

Основной источник дохода компании — перевалка грузов с потенциалом 250 тысяч тонн ежегодно. В отличие от большинства стивидорных компаний, арендующих причалы у государства, КЦТЛ ими владеет, а значит, может сдавать причалы в аренду другим стивидорам и самой «Северной верфи».

Это приносило трем офшорам семьи Абросимова (84% акций) и двум компаниям его дочерей (ООО «Леверидж» и «Маленькое счастье») стабильный доход. Впрочем, не только им, но и 190 миноритариям АО «КЦТЛ». В основном это пенсионеры компании или их наследники. В 2020 году они получили 408 млн рублей дивидендов, в 2022-м — 23 млн. После назначения уполномоченным по правам предпринимателей Петербурга Абросимов передал бизнес своим дочерям.

Однако в грозовом 2022 году, когда важность «Северной верфи» повысилась, Генпрокуратура внезапно достала из архивов документы о ее приватизации и установила «факт незаконного выбытия из собственности РФ имущественного комплекса, представляющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и последующей легализации незаконного имущества». Ведомство пришло к выводу, что это «стало возможным в результате череды противоправных действий должностных лиц Государственного комитета РФ по управлению имуществом (ГКИ), мэрии Санкт-Петербурга и Фонда имущества СПб».

Список «противоправных действий», впрочем, выглядит как чрезмерное внимание к мелочам. Первое нарушение закона, по мнению проверяющих, состоит в том, что в состав комиссии, которая должна выработать порядок приватизации, не был включен представитель Госкомимущества, хотя проект реорганизации «Северной верфи» был этим ведомством согласован. Второе — в том, что план приватизации предусматривал деление на двух юрлиц, что противоречило Закону РСФСР «О приватизации…». Третье — в «приватизационном деле» нет визы антимонопольщиков.

Поэтому, сочла Генпрокуратура, имущество завода незаконно перешло к КЦТЛ, а доля Российской Федерации в уставном капитале верфи незаконно сократилось с 60% до 46%. При этом, подчеркнул прокурор в суде, две дочери Абросимова живут в США, а внучки даже обладают американским гражданством. Ведомство попросило суд признать все этапы приватизации «Северной верфи» ничтожными — что арбитраж и сделал.

В Петербурге это уже вторая национализация порта. В 2021 году семья бывшего главы ФСО Евгения Мурова лишилась контроля над портом «Бронка». По замыслу акционеров, он должен был стать главными грузовыми воротами Северной столицы. После серии сложных интриг и уголовных дел порт перешел к Ростеху, а теперь может достаться Белоруссии под перевалку удобрений.

В принципе, считает гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов, государство может отобрать причалы и у других частных собственников: по федеральному закону о портах 2007 года они должны находиться в госсобственности. Но «Петролеспорт» и «Рыбные порты» пока не трогают — значит, была необходимость национализировать именно активы КЦТЛ.

По словам эксперта, здесь имеют значение оборонные предприятия, полная загрузка верфи, которой не хватает причалов, и тот факт, что со стороны КЦТЛ больших инвестиций не было. Государство нашло формальный повод на пределах законности и изъяло актив. А семья Александра Абросимова, сопротивляясь национализации, недооценила всю серьезность исторического момента, считает он.

«Собственникам КЦТЛ надо было договариваться с “Северной верфью” раньше, когда это предлагалось, — говорит Безбородов. — Попросили бы что-нибудь взамен у государства, глядишь, все было бы нормально. А так, упорствовали — получите».

Станет ли серийным изъятие активов у собственников, проживающих на Западе, пока неясно. Прозвучавшее в суде заявление, что дочери Александра Абросимова живут в США, в исковое заявление Генпрокуратуры не вошло, замечает эксперт.

Виктор Ядуха

Оригинал материала: “Компания”