Ради куска хлеба: лишившуюся ролей 84-летнюю Ахеджакову пригласили в школу для детей богачей

Лия Ахеджакова долгое время считалась звездой “Современника”, где служила с 1977 года. Но на старости лет актриса решила показать всем свой либерализм. За что и поплатилась – в театре ее лишили ролей.

“Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись”, – горевал чеховский Медведенко в “Чайка”. Как говорят, в театре Народная артистка со всеми званиями и регалиями получает около 50 тысяч рублей в месяц. В Москве на такие деньги не разгуляешься. Без денег, которые она имела за выходы на сцену, будет совсем тяжко.

Но сердобольная актриса и певица Алена Кравец не могла оставить в беде старушку-коллегу.

– “Актеры без работы сразу теряют смысл жизни, – уверена Алена. – Поэтому мне хочется продлить творческое долголетие Лии Меджидовны. Сценическая карьера Ахеджаковой начиналась в ТЮЗе в далеком 1961 году. И сейчас она может вспомнить то время”.

На Рублевке, где живет Кравец, для детей богатых родителей есть дорогая частная театральная студия, “Родители решили пригласить Лию Ахеджакову преподавать там актерское мастерство ребятам. Деньги хорошие предлагают – до 20 тысяч за занятие”, – сообщила светская львица. Теперь осталось дождаться положительного ответа звезды “Служебного романа” и “Гаража” – Лии Ахеджаковой.