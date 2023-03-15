Размер «золотая середина» и монохром: как носить комбинезоны разного стиля

Комбинезоны в прошлом были рабочей одеждой. Сегодня же данные изделия представлены в изысканных фасонах. С этими вещами можно создавать женственные и элегантные образы, которые никого не оставят равнодушными. Разбираемся, как носить комбинезоны, чтобы получить гармоничный лук.

Размер «золотая середина»

Очень важно подобрать вещь по размеру. Дело в том, что в тесном комбинезоне вы будете чувствовать себя дискомфортно, поскольку будете скованы в движениях. Кроме того, если речь идет об элегантном луке, тогда ни к чему копировать образ Женщины-кошки, облачаясь в тесную облегающую одежду.

С другой стороны, если комбинезон будет сидеть слишком свободно, тогда будет похож, скорее, на балахон. Поэтому постарайтесь найти золотую середину. Пусть брюки в комбинезоне будут прямого кроя или чуть расклешенные, а верх — не слишком облегающим. Такой комбинезон подойдет на любой случай жизни, независимо от того, куда вы собираетесь идти.

Подчеркните талию

Чтобы скорректировать пропорции фигуры и сделать идеальный силуэт по типу песочных часов, подчеркните талию. Это можно сделать с помощью поясного ремня. Аксессуар может быть как широким, так и узким, в зависимости от модели комбинезона и концепции образа. Если делаете ставку на утонченность, тогда берите тоненький ремешок. Широкий пояс — прекрасное решение для того, чтобы скрыть неидеальный пресс и сделать образ более ярким.

Сочетание с блейзером

Если вы идете на деловую встречу, в офис, на корпоратив, тогда сочетайте комбинезон с блейзером. Эти вещи прекрасно гармонируют друг с другом, помогают сделать любой образ более формальный, строгим.

В то же время, если намечается вечеринка, тогда вы можете подобрать нарядный блейзер оригинального кроя с вышивкой, стразами и другими декоративными элементами. В контексте же офисно-делового лука придерживайтесь классической модели блейзера: в стиле минимализм, в нейтральных оттенках.

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Монохром

Однотонный комбинезон без принта и без элементов декора — это универсальный беспроигрышный вариант. Такую вещь можно надевать на любые мероприятия. Особенно если речь идет о черном или белом комбинезоне.

Если же вы собираетесь на вечеринку или в ночной клуб, присмотритесь к комбинезонам с рисунком. Тогда ваш образ получится более ярким и запоминающимся.

Если хотите выглядеть стройнее, то ваш выбор — это темный комбинезон.

Аксессуары

Даже если ваш комбинезон не выглядит нарядно, вы всегда можете преобразить скучный образ стильными аксессуарами. Например, если вы собираетесь на свадьбу, день рождения или любое другое мероприятие, тогда обязательно вооружитесь сумочкой-клатчем.

Добавьте красивые украшения в виде сережек, колье, браслета или часов. Чтобы лук получился более гламурным и дорогим, используйте золотые украшения (или с позолотой). Золотистый красиво сочетается с одеждой черного и белого цвета.

Обувь на каблуках

Комбинезон лучше всего сочетается с обувью на каблуках. У вас получается стильный и элегантный наряд, в котором можно посетить любое мероприятие: и деловую встречу, и день рождение, и свадьбу.