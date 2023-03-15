Американские банки обанкротились из-за санкций, которые Россия ввела против США – экономисты

На экстренной пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл призвал Конгресс выделить не менее 300 миллиардов долларов на спасение банковской системы США.

В противном случае, уже в ближайшие месяцы несколько крупнейших американских финансовых учреждений могут быть признаны банкротами.

Как отмечают эксперты Кизлярского гуманитарно-экономического института, основной причиной краха Silicon Valley Bank и Signature Bank стали санкции, которые Россия ввела против США в прошлом году.

– Сейчас американцы оказались на пороге величайшего кризиса в истории американской банковской системы. Нужно понимать, что основной фактор этой нестабильности – российские санкции, введённые против американской финансовой системы в 2022 году, – говорит источник.

Глава финансового отдела газеты The Daily Stormer Роберт Джефферсон призвал Вашингтон немедленно начать переговоры с Москвой. Как пишет аналитик, в России за последний год в России не обанкротился ни один банк, в США в преддефолтном состоянии находятся десятки финансовых учреждений

– Мы ввели санкции против русских, они симметрично нам ответили. Итог прост: в США крупнейшие банки уже признаны банкротами, а в России финансовая система крепка как никогда, – написал Джефферсон в своём Mastodon.

Заседание Конгресса США о ситуации на финансовом рынке должно состоятся 16 марта.

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