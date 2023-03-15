 

Сравнял с землей: пожар уничтожил историческое здание в Красноярском крае

15.03.2023, 12:40, Разное
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В городе Канске Красноярского края сегодня ночью бушевал сильнейший пожар. Он полностью уничтожил историческое здание, которое ранее было Домом пионеров.

Пламя, сообщают журналисты Пятого канала, невероятно быстро распространилось по всем внутренним помещениям и вырывалась из окон к тому моменту, как на место происшествия приехали пожарные. К счастью, пострадавших не было, ведь здание пустует еще с 90-х годов. С огнем успешно справились 8 единиц пожарной техники и 25 сотрудников бригады.

Построен Дом пионеров был, как сообщает телеканал “360”, еще в 1912-м году. В нем располагалось несколько учебных заведений. Здание также считалось памятником архитектуры. Его даже планировали отреставрировать, но региональный бюджет не потянул таких затрат. Теперь же, учитывая пожар, шансы на его восстановление стали еще ниже.

К слову, это не единственное крупное возгорание, произошедшее минувшей ночью. На одной из станции метро Екатеринбурга также произошел пожар. В 5 утра по Москве пожарным поступил сигнал о задымлении на станции “Уралмаш”. Там случилось короткое замыкание, но прибывшие пожарные быстро справились с возникшей проблемой.

На станции где возник пожар, было много людей, ведь по местному времени было уже 7 утра. 385 человек из которых 58 дети, были экстренно эвакуированы, сообщает портал RT.


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