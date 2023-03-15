 

Очень странное существо на обочине дороги снял автомобильный видеорегистратор

15.03.2023, 6:16, Разное
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11 марта 2023 года водитель грузовика Уильям Черч снял на видеорегистратор загадочное существо на шоссе SR 87, между Финиксом и Пейсоном (Аризона, США).

Место, которое находилось в нескольких милях между Финиксом и Пейсоном, в основном было пустынным, вокруг не было других машин, и ни у кого не было причин ходить там посреди ночи. Однако автомобильный видеорегистратор запечатлел фигуру, тем самым доказав, что в ту ночь там определенно что-то было, и это было не просто воображение водителя.

По словам очевидца, примерно в 2:30 утра он ехал по шоссе SR 87, и заметил, что мимо промелькнул необычный призрачный объект, который находился на обочине дороги. Ему показалось, что объект имел длинные ноги и тело.

Когда мужчина вернулся домой, он решил проверить, что записал его видеорегистратор. То, что попало на камеру, было призрачным и имело овальное тело.

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг прокомментировал данное видео, сообщив, что это существо напоминает медузу. Он также считает, что это существо может иметь отношение к участившимся полетам НЛО. Исследователь не исключает, что это один из пилотов, который по неизвестной причине разгуливал на безлюдной автотрассе.


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