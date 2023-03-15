«Выключить машину войны и прекратить пропаганду»

Совет Безопасности ООН собрался вчера по инициативе Российской Федерации, чтобы обсудить вопросы мира и безопасности в свете отношения к русскому языку и русской культуре в мире, и, в частности, в Украине.

По мнению части выступавших, власти Украины проводят дискриминационную политику «в отношении всего русского», другие – как, например, профессор Йельского университета – обвинили власти России в ущемлении культурных прав россиян и разжигании ненависти против украинцев.

Первым на заседании Совета выступил приглашенный российской делегацией журналист Кирилл Вышинский. Он сообщил о том, что с 2014 года возглавлял русскоязычный украинский интернет-сайт РИА Новости Украина, а в 2019 году переехал в Россию.

Вышинский обвинил власти Украины в проведении «целенаправленной политики русофобии», ущемлении прав русскоязычных граждан страны и «разжигании ненависти по отношению ко всем, кто причисляет себя к русской культурно-языковой общности». В частности, он напомнил, что в прошлом году в Украине был создан Совет по «дерусификации и декоммунизации», которому поручено заниматься вопросами демонтажа памятников и других объектов советского прошлого, а также о сокращении обучения на русском языке.

В своем выступлении профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер привел «десять действий российского правительства, которые в последний год нанесли больше всего ущерба российской культуре и российскому народу», включая вынужденную иммиграцию творческой интеллигенции, уничтожение свободной журналистики и цензуру «на русском же языке», например, запрет на слово «война» в применении к происходящему в Украине. Снайдер также обвинил официальные российские СМИ в «разжигании ненависти ко всему украинскому».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал приведенные профессором Снайдером данные «ложью» и обвинил докладчика в «исторических мистификациях». Дипломат со своей стороны заявил, что после 2014 года в Украине «русофобия возведена в статус государственной политики страны».

В русофобии Небензя обвинил и страны Запада, которые, по его словам, «запрещают все русское». Отдельно Постпред РФ остановился на «планах отобрать у Украинской православной церкви главную святыню – Киево-Печерскую Лавру» 28 марта.

– Этот шаг грозит небывалым всплеском братоубийственного внутриукраинского противостояния, и я хочу, чтобы наши западные коллеги об этом сегодня от нас услышали, – подчеркнул Василий Небензя.

Представитель Великобритании не согласен с обвинениями стран Запада в «русофобии». Выступая на русском, он отметил, что семь лет изучал «русский язык, российскую историю и замечательную литературу».

– Мы хотим, чтобы Россия была процветающим и стабильным государством, которое не пытается аннексировать территорию своих соседей, – отметил британский дипломат. Он призвал Россию «выключить машину войны и прекратить пропаганду». Многие выступавшие также напомнили о том, что Россия вторглась в Украину и продолжает вести там войну.

Представитель Китая также выразил беспокойство в связи «с затягиванием и расширением» войны в Украине и призвал стороны к «диалогу без предварительных условий», напомнив о предложениях своей страны выступить посредником. Он также отметил, что в последнее время со стороны некоторых стран наблюдаются проявления «ксенофобии в отношении Китая» и «китаефобия». Дипломат предупредил, что такие действия могут привести к возникновению нового конфликта и призвал все страны «проявлять терпимость».

Представитель Украины Сергей Дворник напомнил о том, что сообщения о якобы имевшей место дискриминации немцев было одной из ключевых идей, продвигаемых нацистской пропагандой, и служило «оправданием агрессивной войны, аннексий и массовых злодеяний». Он сравнил действия российской власти с политикой нацистов.

– Буча, Ирпень, Изюм, Мариуполь и еще десятки других мест с массовыми захоронениями невинных жертв демонстрируют силу российской пропаганды, которая “дегуманизирует” украинцев и устраняет все нравственные преграды для российских солдат, – добавил выступающий.

Сергей Дворник призвал страны-члены ООН «активно содействовать правосудию для всех жертв российской агрессии и привлечению к ответственности виновных в этих нарушениях».