 

Мнение: О перепачканных труселях… И ведь все всё поняли?

15.03.2023, 5:25, Разное
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Пока все с жаром обсуждают, как два российских истребителя героически побороли один американский беспилотник где-то над Чёрным морем, обратимся к тому, что осталось за кадром и широкого резонанса не получило. А жаль… Потому что некоторые подробности воздушных инцидентов могут оказаться ключом к пониманию происходящего.

В отличие от громких заявлений в СМИ.

Так что же случилось в небе над нейтральными водами?

Незадолго до того, как американский БПЛА MQ-9 Reaper начал свой последний полёт, а если быть совсем точным, то за три дня до него, стратегический бомбардировщик ВВС #США B-52Н Stratofortress с позывным NOBLE61 вылетел с воздушной базы в Польше и взял курс в сторону Финского залива. Технически, этот «ветеран», выпускающийся с 1955 года, способен нести ядерные ракеты. Но не факт, что они были в тот день на его борту даже в виде имитаторов.

Как бы то ни было, достигнув острова Готланд в 200 км от Санкт-Петербургу, самолёт вдруг резко развернулся и направился в сторону Великобритании. Позже поступила информация от экспертов, что В-52 мог отрабатывать учебный удар по северной столице России. Возможно, это не досужее предположение «пикейных жилетов». И, похоже, чьё-то исподнее поменяло цвет, после чего последовали реакции.

Как минимум, #Россия заранее, за 4 дня до истечения срока объявила о продлении «зерновой сделки». Притом, что часть её условий, относящаяся к свободному экспорту российских удобрений, до сих пор не выполнена. И Москва лишь «выразила надежду», что вторая часть сделки, которая касается России, будет реализована. Однако в ООН уже заявили, что не располагают всеми рычагами, чтобы разрешить проблемы с экспортом удобрений и продовольствия из РФ, которому препятствуют западные #санкции. Впрочем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал пролонгацию очередным «жестом доброй воли»…

Выходит, намёк от заокеанского партнёра был понят правильно?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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