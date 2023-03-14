 

Мнение: Симоньян и НАТО

14.03.2023, 20:18, Разное
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала зрителям программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» о войне России с НАТО.

Дословно: «Мы не „воюем“ ни с какой Украиной. Украину как таковую мы победили в первые 2−3 дня, когда взяли Гостомель, когда совершенно обезоружили, по сути, Украину, уничтожив основные ее военные силы. А потом началась война с НАТО.

Сейчас идет война с НАТО на территории Украины. И эта война для нас, этот вызов, эта угроза по мощи, слава Богу, не по трагедии и катастрофе для нас, но по мощи это посильнее, чем Вторая мировая и наша Великая Отечественная» (отсюда,  видео можно посмотреть здесь).

О чем это она? О какай война? Вроде бы на Украине Россия проводит спецоперацию, нет?

И нет ли в словах Симоньян попытки фальсификации истории? Попытки дискредитировать подвиги наших дедов, спасших Европу от фашизма? Потому что по Симоньян получается, что Великая Отечественная по мощи – послабее спецоперации России на Украине….

Может, устала Симоньян? Начала заговариваться? Может, отдохнуть ей надо?

Источник: Ирек Муртазин


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