Мнение: Газопровод в Мурманск, немцы покрывают США, еврокомиссары против российского СПГ

1. Вместо недружественной Европы, позорно отказавшейся от «Северных потоков», российский трубопроводный газ пойдёт в наши собственные регионы – Карелию и Мурманскую область (ссылка):



Сейчас компания уже приступила к проектированию магистрального газопровода для улучшения газоснабжения Мурманской области. В корпоративном издании «Газпром проектирование» уточнили, что в «Газпроме» уже создали проектный офис «Север — Центр». В его задачи входит реализация газопроводов «Волхов — Сегежа — Костомукша» и магистрали «Волхов — Мурманск». <…>

В рамках проекта газопровода до Мурманска специалисты приступят к проведению инженерных изысканий, проектно-изыскательских работ, оформлению прав и разрешительной документации на земли и земельные участки.

Прим. RUSFACT.RU: Общий объем потребления газа в Мурманской области и Карелии должен будет вырасти примерно на 10 Млрд. кубов в год (3 млрд. кубов будет потреблять население и около 7 млрд. кубов различные предприятия). Судя по участию в проекте НОВАТЭКа, остальные десятки Млрд. кубов газа из простаивающих Северных потоков будут сжижать (вероятно, где-то рядом с незамерзающим портом Мурманск)…

Конечно, такого рода масштабные внутренние проекты имеют значительно более высокий срок окупаемости. Однако они повышают устойчивость бизнеса. Как приятный бонус — каждый куб газа, который сожгут в Мурманске, это куб газа, который не смогут сжечь в Лондоне.

Вдобавок, как видно по карте, газопровод на Кольский полуостров в отдалённой перспективе даст возможность подключить к Газотранспортной системе России морские месторождения Баренцева моря (в частности, сверхгигантское Штокмановское месторождение). По мере истощения запасов природного газа на Ямале развитие морской добычи газа может стать для нас весьма актуальным, хотя произойдёт это и не скоро.

2. Немцы продолжают покрывать американцев, которые унизили Германию подрывом немецко-русских «Северных потоков». Причём если предыдущее молчание Германии по этому вопросу выглядело жалко, то нынешние действия немецких властей уже откровенно комичны, настолько всё шито белыми нитками.

Разоблачения подрыва потоков американским журналистом Сеймуром Хершем оказались очень серьёзными, замолчать эту тему в мировых СМИ и отделаться тотальным отрицанием со стороны властей США и их прихвостней из Норвегии не получилось. Поэтому в администрации Байдена решили запустить отвлекающую версию, что мол «потоки» подорвали украинские диверсанты, которые, однако, не связаны ни с США, ни с Зеленским. И даже яхту тех диверсантов уже якобы нашли (спустя полгода!) (ссылка).

При этом 4 марта германский канцлер Олаф Шольц прилетел США на короткую двухчасовую встречу с Байденом, а уже 7 марта в американской и немецкой прессе вышли публикации про «украинских диверсантов» (ссылка).

В эту диверсионную версию не поверили в странах, которые находятся за пределами зоны поражения американских СМИ-излучателей (ссылка):

Германия скрывает доказательства того, что США участвовали в диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил турецкий журналист издания Evrensel Юджель Оздемир.

По его мнению, информация о том, что за диверсией на российских газопроводах стоит проукраинская группировка, неслучайно появилась одновременно в американских и немецких СМИ. «Случайно ли то, что накануне появления всей этой информации канцлер Германии Олаф Шольц в прошлую пятницу, 3 марта, поспешил направиться в Белый дом, или же эти события взаимосвязаны?» — написал Оздемир.

Прокуратура Германия получила некие доказательства об участии США, пишет журналист со ссылкой на утечки в прессу. Он заметил, что после этого визита Шольц и президент США Джо Байден не провели пресс-конференцию, так как поездка немецкого канцлера не носила политический характер. По мнению турецкого журналиста, Шольц, предположительно, представил Байдену доказательства причастности США к взрывам на российских газопроводах. Оздемир задался вопросом, каких уступок добилась ФРГ в обмен на сокрытие информации об участии США в диверсии.

Журналист указал на тот факт, что на инициативу России создать совместную независимую комиссию по расследованию ЧП западные страны и Совбез ООН ответили отказом.

Не верят в состряпанную Байденом и Шольцем версию и оппозиционные политики в самих США (ссылка):

Экс-конгрессвумен от демократической партии Тулси Габбард в шоу Такера Карлсона:

На данный момент настолько очевидно, что США и НАТО несут ответственность за этот акт саботажа – акт войны, нападение на трубопровод «Северный поток» и его разрушение. Они все время лгали нам об этом. Теперь они пытаются продать нам абсурдную историю об Украине.

И действительно, если доказательства того, кто взорвал «потоки», спустя полгода вдруг объявились у американских и немецких спецслужб, почему бы им не поделиться ими всерьёз и не начать международное расследование? Отказавшись в ООН от инициативы международного расследования, США косвенно признают свою вину (ссылка).

3. Европейцы лишились значительной части поставок российского трубопроводного газа, благодаря организованному США теракту и действиям американских марионеток. Однако от российского сжиженного природного газа (СПГ) отказаться никак не получается – наоборот, его поставки растут (ссылка):

В феврале экспорт российского СПГ в Евросоюз установил новый исторический максимум — 2 млрд м3, сообщает TradeWinds со ссылкой на МЭА.

Стоимость февральских поставок оценивается в $ 1,3 млрд.

80% российского СПГ поступило в Бельгию, Францию и Испанию.

Как пишет EADaily, в январе газовозы доставили в Европу 2,3 млрд м3 российского СПГ, из которых 1,9 млрд м3 остались в регионе. Об этом говорят данные навигационных порталов Vesselfinder и Marinetraffic. Доставленный объем выше среднего ежемесячного уровня экспорта российского газа в страны ЕС в 1,8 млрд м3 в 2022 году.

Основной поставщик СПГ из России — арктический проект «Ямал СПГ». У него действуют долгосрочные контракты с испанской Naturgy (более 3 млрд м3 в год) и французской TotalEnergies (5,5 млрд м3).

Также поставки газа в ЕС продолжает среднетоннажный завод «Криогаз Высоцк» в Балтийском море.

Однако американские гауляйтеры в Европе не дремлют, и начали уже требовать прекратить закупки российского СПГ (ссылка):

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обратилась к европейским компаниям с требованием не продлевать контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) в России, чтобы освободить рынок для «надежных» поставщиков в Европу. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Я призываю все государства-члены и компании перестать покупать российский СПГ и не перезаключать новые контракты по газу с Россией, когда те подойдут к концу», — высказалась она.

По ее словам, этот шаг позволит гарантировать партнерам сохранение спроса в Евросоюзе.

Как видим, товарищ еврокомиссар фактически прямым текстом призывает отказаться от закупок из России и покупать у США, другого основного поставщика СПГ в Европу. Американский газ дороже, но понятно, что раз еврокомиссар работает на США, то он обязан лоббировать товары хозяина.