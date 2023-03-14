Только по обоюдному согласию: как привлечь в свою жизнь того, кого мы так желаем

Наша судьба в наших руках, и в силах каждого из нас обрести личное счастье. Главное — это не просто мечтать о том, чтобы повстречать того единственного, а предпринимать конкретные шаги и поработать над собой, чтобы впустить любовь в свою жизнь. Вот каких рекомендаций нужно придерживаться.

Опишите и представьте партнера

Чем подробнее вы представите характер второй половинки, тем быстрее Вселенная откликнется на ваш запрос. Какими качествами должен обладать ваш избранник? Перечислите три приоритетных пункта. А теперь подумайте, с какими недостатками вы готовы мириться. Ведь нужно понимать, что образ партнера не должен быть идеальным и безупречным. Идеальных людей не бывает в природе, поэтому если настраиваться на человека без недостатков, то можно остаться в одиночестве навсегда.

Визуализируйте свои отношения со второй половинкой

Теперь представьте, как вы повстречались с этим человеком и как развиваются ваши отношения. Как себя проявляет партнер? Как вы себя проявляете? Какой характер носит ваше взаимодействие?

Постарайтесь почувствовать те эмоции, которые бы вы испытали в этих отношениях. Визуализируйте, как вы на свидании, как любимый дарит вам подарок и т. д. Представьте ваше взаимодействие в разных ситуациях. Только помните, что идеализировать ничего не нужно. Отношения, которые вы себе визуализируете, должны быть реалистичными, чтобы потом вы не столкнулись с разочарованиями.

Думайте о том, что вы уже в паре

Загадывая желания, мы часто говорим в будущем времени. Это неправильно. Если вы хотите приблизить то или иное событие, то вам следует думать и формулировать изречения в настоящем времени.

Визуализируя личную жизнь, говорите себе, что вы сейчас в отношениях, вы счастливы, с вами рядом любимый человек и т. д. Избегайте формулировок наподобие «Мы пока друзья, но потом поженимся». Лучше в мыслях скажите, что вы уже пара и что готовитесь к свадьбе. Так Вселенная быстрее откликнется на ваш запрос.

Морально подготовьтесь впустить в жизнь любовь

Чтобы впустить в сердце новую любовь, нужно освободить место для нее. Если вы по-прежнему в душе надеетесь на воссоединение с бывшим, если в доме много его вещей и одежды, то вряд ли ваши попытки найти нового партнера увенчаются успехом. Дело в том, что вы все еще держитесь за прошлое, и это прошлое может сильно помешать счастью в настоящем времени. Поэтому сначала залечите душевные раны, а уже потом настраивайтесь на поиск второй половинки.

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Не устанавливайте временные рамки, отпустите ситуацию

Когда у вас в голове появится образ желаемого партнера, когда вы визуализируете ваши отношения, постарайтесь отпустить ситуацию. Не пытайтесь разглядеть в каждом прохожем своего потенциального жениха. Не устанавливайте временных рамок («Я найду бойфренда в течение месяца»).

Ваша задача — это отправить запрос во Вселенную и расслабиться, довериться судьбе. Представьте, что вы написали контрольную работу и сдали на проверку. Вы никак не можете повлиять на того, кто будет проверять вашу работу. Вам остается только ждать, когда огласят результаты.

Точно так же и с запросом во Вселенную. Вы не можете ускорить или форсировать приближение встречи со второй половинкой. Наберитесь терпения и просто ждите, наслаждайтесь жизнью. В нужное время ваш человек появится рядом.

Обращайте внимание на знаки судьбы. Если на свидании вы увидели, что ваши чувства не взаимны, отпустите человека. Все должно быть по обоюдному согласию.