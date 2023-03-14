Нейтральный оттенок помады и тени металлик: делаем идеальный свадебный макияж в богемном стиле

Корсеты предназначены для принцесс, а туфли на шпильках – для моделей на подиуме. Выбор современных невест — это распущенные волосы, венок из цветов вместо фаты, платье в греческом стиле, не стесняющее движений, и отсутствие обуви. Если вам импонирует эстетика богемного стиля, тогда вы точно в тренде. А чтобы ваш образ получился завершенным, сделайте макияж бохо.

Разбираем пошаговую инструкцию по созданию такого мейкапа.

Нанесите основу

Перед тем как приступать к нанесению косметики, очистите лицо соответствующим тоником, нанесите немного увлажняющего крема. Подождите несколько минут, чтобы средство впиталось. Далее равномерно распределите по коже тональную основу. Если нужно, воспользуйтесь консилером. Это эффективный инструмент для того, чтобы скрыть круги под глазами и в целом выровнять тон кожи.

Если у вас очень жирная кожа, лучше сразу поверх тональной основы нанести пудру. Тогда пропадет жирный блеск.

Оформите брови. Сначала расчешите их специальной щеточкой, чтобы волоски располагалась в нужном направлении, затем придайте форму с помощью карандаша для бровей, а затем нанесите немного геля для бровей.

Используйте хайлайтер

Нанесите немного хайлайтера от внутренней части глаза к переносице, а также под надбровными дугами. Благодаря таким нехитрым манипуляциям взгляд станет более выразительным. Хайлайтер, кстати, особенно необходим, если предстоит фотосессия. С его помощью можно выделить черты лица.

Нанесите румяна

Многие девушки совершают ошибку, когда наносят сначала тени для век, а уже потом румяна. На самом деле нужно делать с точностью до наоборот.

Хорошее решение — это подобрать румяна под цвет теней. Естественно, должны преобладать розоватые оттенки. Нанесите немного румян на щеки и дальше растушуйте по направлению к скулам. Следите за тем, чтобы румяна не выглядели как круги или полоски на щеках. Нужно добиться эффекта естественного румянца.

Приступайте к макияжу глаз

С помощью карандаша обведите контур верхнего века, хорошенько растушуйте. Помните, что в макияже в богемном стиле максимальное затемнение наблюдается у основания ресниц. Вы можете использовать как нюдовые, так и розовые и даже фиолетовые тени для век.

Чтобы было затемнение на верхнем веке, по линии роста ресниц проведите темным карандашом стрелки и хорошенько их растушуйте кисточкой с жестким ворсом. Сверху нанесите тени с эффектом металлик. Можете дополнить макияж тенями медно-бордового цвета. Проведите кистью по центру подвижного века, тем самым растушевывая тени.

Используйте бронзатор

Нанесите немного бронзатора на складку верхнего века. Это поможет подчеркнуть форму ваших глаз, сделав взгляд более выразительным. Также нужно нанести немного бронзатора на складку нижнего века и под скулами.

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Оформите ресницы

Если вам нужен драматический лук, тогда можете наклеить ресницы. Тренд на наращенные ресницы тоже является актуальным, поэтому заранее можете записаться к мастеру, чтобы получить к свадьбе длинные и пышные реснички.

Если же накладные ресницы вам не импонируют, тогда воспользуйтесь тушью для придания объема или для удлинения ресниц. Хорошее решение — это использовать и одну, и другую тушь, нанеся их слой за слоем. Тогда ваши реснички получатся густыми и длинными.

Сделайте макияж губ

Матовые помады уже не в моде, поэтому лучше воспользоваться нюдовым блеском, чтобы создать эффект сочных губ. Не выбирайте насыщенные и яркие цвета. Лучше остановиться на чем-то более нежном и сдержанном. Например, уместным будет оттенок пыльной розы.

Финальный аккорд

Макияж готов. Теперь осталось закрепить его с помощью соответствующего спрея. Так вы будете уверены, что макияж надолго сохранится и останется безупречным на весь день.