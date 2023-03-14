Мнение: Об острейшем кризисе вдали от столиц… Всё пропало?

Как всё это узнаваемо!

Внешнее благополучие скрывает огромные проблемы, в том числе в самом необходимом. Да, полки столичных супермаркетов, быть может, и не ломятся от продуктового изобилия, но и зияющих пустот не видно. Покупатели могут найти практически всё, что нужно, пусть и дороже, чем раньше.

Совсем иная картина складывается, если от столичных огней отъехать на несколько сотен километров. Там начинается буквально Советский Союз: пустые прилавки, раздражённые продавцы и разочарованные покупатели. Изрядная картина товарного дефицита позднего #СССР. Значит, #санкции — работают и наносят урон?

Да, но не так, как вы, возможно, думаете. Сказанное в предыдущих двух абзацах относится… к Англии, неожиданно пострадавшей от «антироссийских» санкций коллективного Запада. Тогда как в самой России всё хорошо.

И нет, это не клевета пропагандистов из Russia Today, а всего лишь небольшой репортаж английских журналистов из Daily Mail. Которые сравнили магазины в Бирмингеме и Перми. Увиденное привело их в шок.

Узнаете, где какой город, без наводяших подсказок?

Хотя, да, ценники…

«Пока британские супермаркеты нормируют яйца и множество фруктов и овощей на фоне дефицита, вызванного в значительной степени конфликтом вокруг Украины, подданные Владимира Путина не страдают от таких трудностей, — обескураженно констатируют авторы британского издания. — Сравните фотографии из двух английских супермаркетов и одного ​​магазина на углу в Перми, городе с населением размером с Бирмингем в Уральских горах. Судя по изображениям, хвалёные санкции Запада в отношении России, введённые «в наказание» президенту Путину, работают не в том направлении. Эти снимки словно поворачивают вспять события 40-летней давности, когда многие из нас смотрели душераздирающие телевизионные репортажи, показывавшие, как русские при коммунистическом режиме стояли в очередях за такими продуктами питания, как хлеб и яйца.

Теперь очередь Великобритании страдать. Супермаркеты здесь ограничивают помидоры, огурцы, перец и салат, поскольку британские фермеры сворачивают производство из-за удорожания энергии, которое не позволило использовать этой зимой теплицы. Некоторые фрукты и ягоды, включая малину, также трудно найти в магазинах».

При этом большинство продуктов питания в России сейчас намного дешевле, чем в Соединённом Королевстве. А места ушедших западных брендов заменили турецкие, иранские, вьетнамские, китайские и… российские конкуренты. Также у русских «нет беспокойства по поводу отопления домов, а заправить автомобили дешёвым бензином или дизельным топливом не составляет труда», отмечают авторы Daily Mail. И спустя год после введения «сокрушительных» западных санкций большинство россиян, похоже, вообще не испытывает ни лишений, ни сложностей в повседневной жизни. Чего не скажешь о простых британцах, которым приходится каждый день ломать голову, как оплатить растущие счета.

Кажется, развязав торговую войну, Запад действительно «выстрелил себе в ногу»?

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