Мнение: Закон о молчании

“Госдума приняла закон о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о любых участниках спецоперации, в том числе добровольцах, и до 7 лет за их дискредитацию”

Другими словами, правящая в России ОПГ уж не знает, как еще намекнуть “дорогим россиянам”, что обо всем, что происходит на Украине по ходу так называемой СВО – обо всем вообще, полностью, целиком!! – говорить НЕЛЬЗЯ. То есть попросту – нельзя, и всё.

Следующим, видимо, прямо из Кремля раздастся негодующий вопль: “Да что ж вас, тварей, расстреливать, что ли?? Что ж вы по-русски-то не понимаете?!!”

Поорут – а там и впрямь расстреливать начнут. Это же действительно нереальные твари. Тем более что, на их взгляд, народу и так что-то дохрена, одной сотней тысяч больше, одной меньше – без разницы.

Но и – самое неприятное: никогда не надо забывать, что правящая клика выражает этим чаяния и требования если не всего народа, то – значительной его части. Она вообще очень старается во всем следовать его чаяниям – и у нее получается. Чаяния же народа предельно просты и могут быть выражены формулой: “Убивайте там всех – и не докучайте нам подробностями”.