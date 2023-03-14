Скандалы: Прокуроры поддержали ФНС в конфликте за 3,4 миллиарда со Струковым

Суд изучит убыточную бизнес-модель и выплаты арбитражникам

Многомиллиардный конфликт вокруг банкротства «Шахта им. Дзержинского» и претензий ФНС к челябинскому депутату-олигарху Константину Струкову, а также связанному с ним и его семьей бизнесу, вышел на новый виток. Кассация, прислушавшись к позиции фискалов и поддержавшей ее прокуратуре, направила спор о взыскании убытков на новое рассмотрение.

В ходе разбирательств представители госоргана указали на имущество, выкупленное, вероятно, по цене в 48 раз ниже его рыночной стоимости, на формирование бизнес-модели с убытками, многомиллионные выплаты конкурсным управляющим и тесные связи потенциальных участников схемы. Фискалы подчеркнули, что противоправные, по их мнению, действия группы, привели не только к уменьшению конкурсной массы, но и увеличению текущих обязательств перед казной. Теперь суд заново должен будет оценить эти доводы, а пока близкий вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области бизнес пытается отбиться от миллиардных арестов, ссылаясь на препятствия в осуществлении экономической деятельности, вероятные крупные убытки в результате наращивания кредиторской задолженности и проблемы с привлечения заемного финансирования и банковскими гарантиями.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа раскрыл подробности постановления, касающегося требований ФНС о взыскании с ООО «МелТЭК», ООО «ЭнергиЯ-НК», ООО «Управляющая компания ЮГК», АО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), экс-директора «МелТЭК Андрея Звягинцева, вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова и его дочери Евгении Кузнецовой убытков в размере 3,39 млрд рублей. Также фискалами были предъявлены миллиардные претензии трем арбитражным управляющим.

Уточним, судом первой инстанции в рамках дела о банкротстве ООО «Шахта им. Дзержинского» заявление ФНС к арбитражникам было выделено в отдельное производство, а в удовлетворении остальных требований отказано. Впоследствии эту позицию подтвердила апелляция. Однако представители налоговой службы с таким сценарием не согласились. Кроме того, как сообщала «Правда УрФО», арбитраж согласовал арест движимого и недвижимого имущества, имущественных прав, за исключением денег на счетах в банках, в том числе тех, которые будут поступать, в отношении вышеперечисленных лиц, среди которых и челябинский политик.

Изучив позиции сторон, кассация отправила спор на новое рассмотрение. Как следует из документов, в частности, фискалы настаивали, что была создана бизнес-модель, по которой выручка от реализации в полном объеме поступала на счета аффилированных лиц (обществ «МелТЭК» и «ЭнергиЯ-НК»), которые на счет должника зачисляли только часть полученных от реализации средств, заведомо недостаточных для исполнения текущих обязательств. «Противоправные совместные действия ответчиков привели к уменьшению конкурсной массы и увеличению текущих обязательств перед бюджетом», – заявляли представители ФНС.

При разборе конфликтной ситуации было отмечено, что еще в 2007 году ликвидируемый должник был признан банкротом. При этом, как следует из материалов, в ходе конкурсного производства шахтой осуществлялась хозяйственная деятельность по добыче каменного угля на основании лицензии на право пользования недрами сроком действия до 31.12.2023. Основная часть добытого угля при этом поставлялась обществу «МелТЭК».

Далее в 2015 году Минэнерго России утвердило комплексную программу поэтапной ликвидации убыточных шахт и переселения жителей из ветхого аварийного жилья в городах Прокопьевск, Киселевск и Анжеро-Судженск. Документ предполагал отказ убыточных шахт от собственных лицензий и выдачу инвесторам на основании аукциона «сдвоенных» лицензий: первая – на предоставление права пользования новыми участками недр под условием выработки остатков угля по второй/ проведения ликвидационных мероприятий на убыточных шахтах.

После этого на основании заявления конкурсного управляющего «Шахта им. Дзержинского» лишилась права пользования недрами. Сдвоенную же лицензию получила «ЭнергиЯ-НК». Причем «Шахта им. Дзержинского» в итоге была привлечена в качестве подрядчика.

«В рамках договора подряда <…>, заключенного между «ЭнергиЯ-НК» и должником (подрядчик), подрядчик выполнил ликвидационные работы, а также произвел не предусмотренные условиями работы по добыче товарного угля. При этом добытый и поставленный должником уголь «ЭнергиЯ-НК» не оплатило; прямые убытки должника <…> составили 128,4 млн рублей. В рамках договора №100-1<…> подрядчик выполнил ликвидационные работы <…>, а также произвел не предусмотренные условиями работы по добыче товарного угля с привлечением субподрядчиков обществ «Универсал-Трейд» и «Универсал-Трейд-Плюс». При этом, по мнению уполномоченного органа, добытый в период май – декабрь 2016 года и поставленный должником уголь рыночной стоимостью 876,1 млн руб. общество «ЭнергиЯ-НК» не оплатило», – в частности, следовало из позиции, предоставленной ФНС.

Фискалы также подчеркивали, что факт получения «ЭнергиЯ-НК» имущественной выгоды и причинения должнику убытков вследствие исполнения договоров был подтвержден в том числе документами, составленными ревизорами по итогам налоговой проверки.

Исходя из этого особое внимание было уделено связям внутри группы. «МелТЭК» является участником «Энергия-НК». Струков К.И. осуществляет управление экономической группой лиц, является президентом «УК ЮГК», председателем совета директоров «ЮГК». Кузнецова Е.К. (дочь Струкова К.И.) является конечным бенефициаром обществ «МелТЭК», «ЭнергиЯ-НК», «ЮГК». <…> Звягинцев А.В. осуществлял полномочия директора шахты в период с 14.04.2011 по 31.03.2016 на основании доверенностей, выданных конкурсными управляющими <…>; с 12.04.2016 по настоящее время является директором общества «МелТЭК», с 29.06.2018 по настоящее время – членом совета директоров «ЮГК», – заключили специалисты.

Также подробно остановились представители госоргана и на деятельности вышеупомянутых конкурсных управляющих. Станиславу Ильину припомнили доверенность на Звягинцева и безвозмездный перевод принадлежащей должнику лицензии по недропользованию на общество «ЭнергиЯ-НК». При этом было подчеркнуто, что Ильин «получил вознаграждение от общества «УК ЮГК» в сумме 3,7 млн руб., от общества «МелТЭК» – в сумме 7 млн руб., в нарушение очередности погашения текущих платежей перечислил в пользу указанной группы лиц денежные средства в сумме 517 млн руб.».

В отношении Стаса Сбитнева фискалы указали, что он «способствовал передаче должника в фактическое управление «МелТЭК»; осуществлял действия, способствующие перечислению с нарушением установленной законом очередности денежных средств в сумме 854,7 млн руб.; выводу из конкурсной массы должника денежных средств в сумме 1,13 млрд». При этом представители ФНС отметили, что конкурсный получил от общества «МелТЭК» дополнительное вознаграждение в сумме 10 млн руб. Крупные претензии были высказаны и в адрес Александра Охотина.

«Общество «МелТЭК» <…>, будучи основным кредитором должника <…>, осуществляло выбор конкурсных управляющих, контролировало их деятельность, в том числе путем выплаты дополнительного вознаграждения; в период 2013-2015 годов являлось основным покупателем продукции должника, с 2013 по 2019 год получало выручку от реализации продукции должника конечному потребителю, препятствовало принятию решения о прекращении текущей хозяйственной деятельности должника. «Энергия-НК» приобрела имущество должника по цене в 48 раз ниже его рыночной стоимости, получила лицензию на недропользование с помощью неправомерных действий арбитражного управляющего <…>; в период с 2015 по 2019 год приобретала у должника уголь по заведомо убыточной для последнего цене», – также заявили представители ФНС.

Добавим, важной деталью этих разбирательств стала позиция прокуратуры Кемеровской области, которая поддержала доводы, изложенные в кассационной жалобе ФНС и указала на неисполнение нижестоящими инстанциями указаний суда округа.

Оригинал материала: “Правда УРФО”