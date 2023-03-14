 

Мнение: Доберется ли до России «Великая депрессия»?

14.03.2023, 11:25, Разное
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10 марта в США разорился очень крупный банк SVB. 13 марта за SVB последовал еще один серьезный банк – Signature Bank.

Экс-президент США Дональд Трамп попугал американцев, что США ждет новая Великая депрессия из-за экономических проблем в стране. Понятное дело, что Трамп обвинил в проблемах нынешнего президента США Джо Байдена.

Угроз Трампа о новой Великой депрессии испугались не только американцы. Покатились вниз европейские фондовые индексы. Снижаются и котировки акций европейских банков. К примеру, рыночная стоимость швейцарского банка Credit Suisse упала на 9,6%. На 8,5% снизились акции Bankinter SA (Испания), на 6,9% — Standard Chartered (Британия), на 6,8% — BNP Paribas (Франция) и пр. (отсюда).

Интересно, до России докатится эта напасть? Или благодаря санкциям и изоляции России, россияне, у которых есть депозитные счета в российских банках,   могут спать спокойно? Банки в России – надежны, как никогда? Не разорятся?

Рис.отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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