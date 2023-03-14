Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

В последние несколько недель участились случаи мошенничества по телефону. Об этом пишет газета “Известия”.

Работает это следующим образом: Злоумышленник звонит жертве и говорит, что ей нужно срочно вывести деньги на “безопасные” счета, потому что ее основной счет заморожен из-за санкций. Опрос, проведенный компанией “Выберу.ру”, показал, что в марте 30 процентов россиян были недовольны подобными звонками.

Ярослав Баюрак коммерческий директор компании, пояснил, что современные мошенники руководствуются текущими экономическими и политическими событиями и придумывают инновационные схемы. Тем не менее клиенты банков тоже стали более осторожными, и теперь “Службе безопасности Сбербанка” сложно кого-либо обмануть. Баюрак пояснил, что в условиях экономического кризиса у мошенников появилось много “материала для творчества”.