 

Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

14.03.2023, 10:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последние несколько недель участились случаи мошенничества по телефону. Об этом пишет газета “Известия”.

Работает это следующим образом: Злоумышленник звонит жертве и говорит, что ей нужно срочно вывести деньги на “безопасные” счета, потому что ее основной счет заморожен из-за санкций. Опрос, проведенный компанией “Выберу.ру”, показал, что в марте 30 процентов россиян были недовольны подобными звонками.

Ярослав Баюрак коммерческий директор компании, пояснил, что современные мошенники руководствуются текущими экономическими и политическими событиями и придумывают инновационные схемы. Тем не менее клиенты банков тоже стали более осторожными, и теперь “Службе безопасности Сбербанка” сложно кого-либо обмануть. Баюрак пояснил, что в условиях экономического кризиса у мошенников появилось много “материала для творчества”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03.22 / Зюганов обвинил Запад в расстреле царской семьи

16.09.22 / “Ведут к упадку”: Дробыш объяснил причину краха популярной группы “Тутси”

15.05.21 / Они уважают эго своего партнера: типы девушек, на которых парни мечтают жениться

17.05.22 / Мнение: Удар в спину

06.10.22 / Прически на осень 2022-го: мы снова копируем Spice Girls

28.02.21 / Microsoft решила переименовать в своих продуктах жирный шрифт в бодипозитивный

22.10.22 / Яков Дровопилец: что нельзя делать 22 октября

18.03.22 / Глаз не оторвать: Натали Портман в алом наряде на премьере сериала в Лос-Анджелесе

16.08.22 / Скандалы: Реновация в Санкт-Петербурге

08.12.22 / Мнение: На День Юриста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика