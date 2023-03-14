“Официально”: Колдун откровенно о своем настоящем гражданстве и иностранном паспорте

После событий 24 февраля 2022 года многие звезды покинули родные палестины. Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Причем знаменитости стремятся и обзавестись паспортами иностранных государств. Об отношении к этому корреспондент “Дни.ру” спросил певца Дмитрия Колдуна на презентации обновленного портала TopHit.

“Я – гражданин Беларуси, у меня белорусский паспорт, и я никогда не думал о другом удостоверении личности, – признался исполнитель. – В России же я работаю официально, у меня есть все документы, включая бессрочный вид на жительство. И он мне позволяет заниматься тут всеми делами на правах российского гражданина. Тут же я и налоги плачу”.

Что же касается получения модного среди звезд паспорта какой-либо другой страны, то здесь певец категоричен: “А зачем он мне? – задает Дима риторический вопрос. – Я не собираюсь никуда уезжать – мне нравится здесь, я работаю здесь”.

Интересно, что среди знакомых Колдуна нет никого, кто бы уехал жить за границу. “А вот у тех, кто пытается сегодня за рубежом строить карьеру, мне кажется, шансов не очень много – я знаю это из личного опыта, – подчеркнул артист. – Из наших звезд ну разве что “Парк Горького” был довольно успешным проектом в Америке. Но в итоге все равно ребята вернулись на Родину”.