В Москве грузовой лифт врезался в пассажирский

Инцидент произошёл в одной из жилых многоэтажек на западе столицы.

По словам девушки, которая успела выйти из пассажирского лифта за несколько секунд до происшествия, грузовой лифт на большой скорости протаранил пассажирский, заблокировав движение во всей шахте.

К счастью, ни в одной из кабин на момент инцидента не было людей и никто не пострадал. Столичные следователи уже начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в соответствии со статьёй 238 УК РФ.

В компании, занимающейся обслуживанием лифтов уже пообещали вывести в шахту новые кабины в максимально короткие сроки. Они отвергли наличие своей вины в случившемся – пассажирский лифт осуществил остановку в неположенном месте, не предусмотренным программным обеспечением, из-за вмешательства пассажирки в работу комплекса посредством неквалифицированных манипуляций с кнопками на панели управления.

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