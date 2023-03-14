 

Следы ведут в Албанию — в Иране арестовали свыше 100 подозреваемых в причастности к массовому отравлению школьниц

14.03.2023, 9:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти Ирана арестовали свыше 100 подозреваемых в причастности к загадочному массовому отравлению более 5 тыс. школьниц по всей стране, пишет Frankfurter Allgemeine. По версии министерства внутренних дел, злоумышленники пытались «посеять страх среди граждан» и «спровоцировать закрытие школ, чтобы вызвать в обществе недоверие к властям». Ведомство заявило о возможной связи подозреваемых с иранской оппозиционной леворадикальной группировкой «Моджахедин-э Халк», находящейся в изгнании в Албании.


AP

После загадочного массового отравления школьниц в Иране власти страны сообщили более чем о ста арестах. Министерство внутренних дел Ирана заявило об «установлении личностей» свыше 100 человек, причастных к инцидентам в школах для девочек. Они «задержаны и находятся под следствием», передаёт Frankfurter Allgemeine.

Некоторые из задержанных обвиняются в использовании ядовитых веществ «с враждебными целями», добавили в ведомстве. По версии министерства внутренних дел, они пытались «посеять страх среди граждан» и «спровоцировать закрытие школ, чтобы вызвать в обществе недоверие к властям». Однако с середины прошлой недели число инцидентов в школах, «к счастью», значительно сократилось, а сообщений о новых случаях отравления школьниц больше не поступало.

Как отмечает издание, сообщения о случаях массового отравления в школах для девочек в Иране начали поступать с конца ноября. Жертвы рассказывают, что перед отравлением они замечали «неприятные» или «неизвестные» запахи на территории школ. В результате отравлений никто не погиб, однако сотни школьниц были госпитализированы с одними и теми же симптомами: головными болями, одышкой, тошнотой, учащённым сердцебиением и онемением конечностей. По официальным данным, жертвами отравлений стали более 5 тыс. учащихся из 230 школ в 25 иранских провинциях.

Власти Ирана подозревают, что целью злоумышленников являлось закрытие школ для девочек. Однако точные мотивы преступников пока не выяснены.

Министерство внутренних дел заявило о возможной связи подозреваемых с иранской оппозиционной леворадикальной группировкой, находящейся в изгнании в Албании. Организация моджахедов иранского народа, или «Моджахедин-э Халк» (MEK), считается на территории Ирана террористической. В сообщениях государственных СМИ отмечается, что расследование в отношении подозреваемых, в том числе на предмет «их возможных связей с террористическими организациями, такими как МЕК», продолжается, передаёт Frankfurter Allgemeine.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10.22 / Бывший офицер разведки США – НАТО приносит Украину в жертву, чтобы навредить России

29.12.22 / Пугачёва и Галкин будут вести новогодний корпоратив «Свободной России» в Вильнюсе

26.10.22 / Коммунальная техника в Москвы переведена на зимний режим работы

24.01.22 / Специалист призывает заменить обычную гречку на зеленую

18.05.21 / Розовый кварц поможет при заниженной самооценке, а черный турмалин защитит от отрицательной энергии: как использовать полудрагоценные камни для здоровья и благополучия

07.01.22 / Освежим кожу после праздников: маски для лица с самым простым ингредиентом – сахаром

04.10.21 / На блузках, майках и свитерах: морской воротник – изюминка осенней моды

25.06.20 / Разводят или разводятся: Гарик Харламов прокомментировал сообщения о том, что его расставание с Кристиной Асмус – часть шоу

10.09.20 / Дрю Бэрримор дала личное интервью: “Я никогда-никогда больше не выйду замуж!”

09.01.22 / Ошибки, которые могут стать фатальными для каждого знака зодиака: чего нельзя делать в 2022 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика