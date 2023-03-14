 

Российские ученые изобрели способ изготовления гибких экранов

14.03.2023, 9:00, Разное
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Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета создали новую технологию, позволяющую создавать гибкие дисплеи. Это было сделано в сотрудничестве с коллегами из Алферовского университета, СПбПУ и Сколтеха.

Российская технология дороже, чем OLED-дисплеи, используемые в современных устройствах. Ученые оптимистично считают, что разработанная ими технология позволит создавать более долговечные дисплеи, которые могут прослужить до 20 лет. Они рекомендуют создавать экраны из нитевидных нанокристаллов, а не по технологии OLED, которая основана на органических материалах. Они имеют форму карандаша и их длина намного больше, чем толщина.

По сообщениям, с помощью нанокристаллов можно значительно расширить возможности дисплеев. Павел Гостищев (инженер лаборатории перспективной солнечной энергетики Национального исследовательского университета МИСиС) сказал, что результаты исследований нитевидных нанокристаллов могут привести к появлению гибких экранов нового поколения.


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