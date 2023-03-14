“Сквозь слезы и депрессию”: как разочаровавшаяся в жизни звезда “Мумии” нашла новую опору

Несколько дней назад в Лос-Анджелесе прошло событие, важное для каждого киномана. 13 марта в одном из кинотеатров прошла церемония награждения “Оскар”, на которую собрались все ведущие голливудские актеры. Был с ними и звезда фильма “Мумия” Брендан Фрейзер, недавно получивший первые за долгие годы роль.

Кто из зрителей фильма “Взрыв из прошлого” или “Джордж из джунглей” мог представить себе то, что этот пышногубый красавчик спустя годы окажется в полном забытьи? Или что десятки тысяч пользователей интернета будут ежедневно унижать актера из-за его внешнего вида? Как же он к этому пришел?

Еще в 2007-м году любимая супруга актера, с которой у

Брендана Фрейзера

появилось трое детей, заявила о желании развестись. Расставание очень сильно подкосило мужчину. А следующим ударом стало для звезды

блокбастеров “Мумия”

то, что суд присудил ему выплачивать 900 000 долларов алиментов ежегодно. Кроме этого, пришлось ему продать общий дом и оплатить все расходы на именитых адвокатов. Чтобы хоть немного остаться на плаву,

Брендан Фрейзер

стал сниматься во всех проектах, куда его только звали. Видя такую неразборчивость, режиссеры просто перестали приглашать его.

Ну а дальше черная полоса развернулась в полную силу. На съемках третьей части фильма “Мумия”

Брендан Фрейзер

получил серьезные травмы, из-за которых ему пришлось пережить несколько операций и многолетнюю реабилитацию. Итогом стало то, что он набрал большое количество лишнего веса. Сопровождалось все это депрессией, которая только усугублялась из-за того, что неудачные фотографии актера растиражировали в Сети. Каждому было позволено вдоволь посмеяться над растолстевшим актером.

Последними душераздирающими событиями в жизни звезды

“Мумии”

стали смерть матери и домогательства со стороны одного из власть имущих американцев. Казалось, жизнь

Брендана Фрейзера

окончена, но… Нашелся тот, кто смог протянуть отчаявшемуся мужчине руку помощи.

Режиссер Даррен Аронофски предложил ему роль в своем новом фильме “Кит”, в котором актер смог полностью раскрыть весь свой талант. Еще на премьерном показе зрительский зал удостоил главного героя продолжительных оваций, чем довел его до слез. А теперь в жизни Брэндона Фрейзера засияла новая звезда: он получил заветную для многих статуэтку “Оскар”.

Глядя на то, как

Брендон Фрейзер бережно держал свою награду, стало понятно, что сквозь слезы и депрессию он пришел к заслуженному успеху. А что, как ни это символизирует то, что разочаровавшаяся в жизни звезда “Мумии” нашла новую опору.