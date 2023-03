Мнение: Юля повторила ошибку Даши

Документальному фильму об Алексее Навальном под оригинальным названием “Навальный” дали “Оскара” на церемонии вручения призов Американской Киноакадемии, состоявшейся вчера. Уже неплохо – этим Запад как бы подчеркивает, что всё-таки ни о какой полной “отмене русских” речь не идет. С другой стороны – смущает, конечно, что вручение чисто политическое, и о каких-то художественных достоинствах док. фильма говорить не приходится; не сидел бы Алексей сейчас в тюрьме – ни о каких “Оскарах” фильму “Навальный” не приходилось бы и мечтать.

В целом – все равно круто. Несколько расстроило лишь, что без самого Навального его соратники и даже самые близкие люди раз за разом совершают детские и недостойные опытных политических игроков ошибки. Как раз у самого Алексея, как к нему ни относись, “инстинкт политика” точно имелся, он бы не лажал так откровенно… как, например, его жена на церемонии вручения.

Нет, Юлия Навальная – прекрасная женщина, она хорошо выступила перед аудиторией (то есть перед сотнями миллионов человек со всего мира), получая награду, так сказать, за мужа… но почему по-английски?! Блин, ну ведь награду не за фильм вручали, а Навальный – не режиссер и даже не актер. Это ПОЛИТИЧЕСКАЯ акция, и надо было бы реагировать как политики, то есть выступать по-русски!

Попросту говоря, мама в 2023 году в США повторила ошибку дочки, которую та уже совершала в 2021 году, когда ее отцу присудили в Страсбурге премию А.Д.Сахарова. Собственно, я уже 2 года назад написал всё, что я думаю по поводу Дашиного fluent English – теперь остается только повторить то же самое по адресу Дашиной мамы.

“…по большому счету, совершенно наплевать, что бы там понравилось, а что не понравилось евродепутатам; настоящий политик, где бы и перед кем бы он ни выступал публично – всегда выступает прежде всего для своих избирателей. И речь той же Навальной, пусть она формально направлена на европейских парламентариев – все равно по сути должна быть предназначена для российских граждан. Главные слушатели и основная аудитория у политика – его сограждане.

Европарламентарии, по большому счету – никто, они хороши лишь как повод, как площадка для того, кто обращается к СВОИМ. Потому что – положа руку на сердце – и дочка Навального, и сам Навальный могут быть интересны только россиянам; только в России их, есть шанс, станут слушать, станут обсуждать. В ЕС Дарью, как бы блестяще она ни складывала слова по-английски, забудут на следующий день – у жителей ЕС есть масса своих забот и хлопот, а Дарья, при всем, уважении, не Джина Лоллобриджида, чтобы о ней помнили хотя бы на день дольше.

Такие вещи надо если не понимать, то хотя бы чувствовать. Знать, ГДЕ твоя настоящая аудитория и ПЕРЕД КЕМ ты на самом деле распинаешься. То, что Дарья наехала на европейских бездельников и долго их за что-то распекала – это хорошо, это бы понравилось российскому электорату. То, что она этак свободно стоит в каком-то сурьезном иностранном заведении, и все там ее внимательно слушают, а потом долго хлопают – тоже хорошо, все россияне в душе очень любят и по-детски радуются, когда им оказывают знаки внимания иностранцы, особенно – европейцы.

А если Дарья действительно хотела, чтобы ее отец скорее вышел на свободу – она должна была понимать, что добиться этого можно только ИЗНУТРИ России, и крайне маловероятно – извне. Давно уже должно быть ясно, что ради Навального лезть из кожи вон Европа не будет, да и едва ли может.

Речь надо было говорить по-русски, чтобы люди в России Дарью ПОНИМАЛИ.

А вот то, что дочка «самого видного оппозиционера» вышла и стала выступать на беглом английском – это как раз недвусмысленный сигнал для тех же европейских прожженных политиканов, которые такие вещи схватывают на раз. Сигнал, что «дочка» даже не пытается воззвать к СВОИМ при их посредстве. Что, на их взгляд, с несомненностью означает, что никаких «своих» в России у этой «дочки» нет – и, стало быть, ее отец в самой России не имеет опоры, то есть политически слаб. А если он так слаб – зачем его спасать?

Не думаю, что евродилеры… тьфу, лидеры! – и до этого собирались ударить в отношении Навального хотя бы палец о палец – но несомненно, что этим своим «дружественным» английским мисс Навальная своего отца еще немного притопила. На языке большевиков это называлось «нет опоры в массах». В данном случае было показано, что такой опоры никто даже не ищет.

И что особенно характерно: аудитория соцсетей – особенно Фейсбука – настолько проникнута этим презрительным снобизмом в отношении собственных соотечественников, настолько привыкла «благоговеть перед Западом» – что она, как выяснилось, органически неспособна хотя бы на рациональном уровне уловить, в чем ошибка, когда ты обращаешься к своему народу на чужом языке. «А чо такого?? Вон, в Евросоюзе все по-английски понимают, и ничего!» И девственно чистый от любых проблесков мысли взгляд”.

https://sapojnik.livejournal.com/3698753.html

Безнадега всё-таки. Нет, у нас в России даже оппозиция абсолютно необучаема. Что уж говорить о властях…

Вот, кстати, характерный диалог под этим текстом в Фейсбуке. Возмущенный до глубины души фейсбучник язвительно (как он думает) вопрошает:

– Может еще и телогрейку надо было надеть?! Или каблуком ботинка по столу постучать — политическая акция же, как никак!

Я отвечаю:

– Насчет телогрейки, кроме шуток – очень неплохая идея. Это было бы органично – Юлия бы оделась КАК МУЖ СЕЙЧАС, а не корчила бы из себя светскую красавицу-львицу, словно она жена известного режиссера, который оторвал себе “Оскар” и завтра по такому случаю поедет праздновать на Гавайи…

UPD. Собственно речь Ю.Навальной на церемонии вручения:

“My husband is in prison for telling the truth. My husband is in prison for defending democracy. Alexey, I’m dreaming of the day, when you’ll be free and our country will be free. Stay strong my love”.